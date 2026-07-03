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Ibovespa sobe apesar de produção industrial fraca e fechamento de NY por feriado nos EUA

Escrito por Maria Regina Silva (via Agência Estado)
Publicado em 03.07.2026, 11:33:00 Editado em 03.07.2026, 11:43:20
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A desvalorização de 1,74% do minério de ferro em Dalian, na China, é insuficiente para evitar alta do Ibovespa, em reflexo ao declínio dos juros futuros. O pregão desta sexta-feira, 3, pode ser de liquidez reduzida, devido ao feriado do Dia da Independência dos Estados Unidos.

Após abertura na mínima aos 172.790,39 pontos, o Ibovespa vou para o território positivo, ganhando tração na sequência. Por volta das 11 horas, andou um pouco mais e foi para o nível de 174 mil pontos, apagando a queda semanal.

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O movimento coincidiu com a recuperação das ações de primeira linha, no geral, sugerindo atenção do investidor estrangeiro para cá, diante do fechamento das Bolsas de Nova York. Os papéis da Petrobras iam para o positivo, acompanhando a virada do petróleo, após ambos cederem mais cedo, assim como Vale. Além disso, papéis de bancos acentuavam o ritmo de valorização, bem como alguns mais sensíveis ao ciclo econômico, em meio ao recuo dos juros futuros, após o resultado da produção industrial de maio menor do que o esperado.

Segundo Thiago Salomão, fundador e CEO do Market Makers, o grande evento da semana foi o payroll - relatório do mercado de trabalho dos EUA - divulgado ontem. "A fraqueza na geração de vagas de emprego esvaziou apostas de alta de juros na próxima reunião do Fed. Isso é bom para esse momento de assimetria do Ibovespa", diz.

Somado a essa avaliação a respeito do payroll, o petróleo na casa dos US$ 70 o barril reduz expectativas inflacionárias à frente, o que também pode permitir menos alta de juros nos EUA e mais cortes da Selic, sugere Salomão.

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Divulgada nesta sexta, a produção industrial de maio recuou 0,2% na margem e subiu 0,2% na comparação com o quinto mês de 2025. O resultado mensal contrariou a expectativa mediana de expansão de 0,2%. Em relação ao dado interanual, ficou mais perto do piso de -0,1%, que tinha teto positivo de 3,3%, com mediana em alta de 1,2%.

Os números podem reforçar o processo de desaceleração da atividade econômica brasileira, o que daria espaço para nova queda da Selic em 0,25 ponto porcentual no Comitê de Política Monetária (Copom) em agosto.

Conforme o Itaú Unibanco, após um resultado forte em abril, os dados de hoje sugerem alguma moderação para a indústria. No entanto, o banco diz esperar à frente que a produção manufatureira permaneça relativamente estável ao longo do restante do ano, em linha com o padrão observado em 2025.

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Na quinta, o Índice Bovespa fechou com alta de 0,64%, aos 172.787,62 pontos, quase zerando a queda semanal (-0,29%). Na semana passada, subiu 2,95%. O giro financeiro somou R$ 19,57 bilhões, abaixo da média diária, entre R$ 20 bilhões e R$ 25 bilhões. Em Nova York, as bolsas encerraram a quinta-feira sem direção única, com perdas em ações ligadas a semicondutores e inteligência artificial (IA) e em meio ao relatório de emprego dos EUA.

Segundo Alvaro Maia, da StoneX, os mercados operam em ritmo mais lento com Wall Street fechada pelo Independence Day. O payroll fraco segue repercutindo globalmente, reduzindo pressão sobre o Federal Reserve (Fed). Paralelamente, acrescenta Maia em nota, investidores monitoram índices de gerentes de compras (PMIs) - europeus, China e Japão -, tensões comerciais entre Brasil e EUA e o comportamento das commodities.

Às 11h26, o Ibovespa subia 0,69%, aos 174.006,74 pontos, ante alta de 0,81%, na máxima aos 174.193,43 pontos, após mínima de abertura em 172.790,39 pontos. Suai 0,41% na semana.

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