Ibovespa sobe a 183 mil pontos após alívio em projeção do IPCA

O Ibovespa sobe no início do pregão desta segunda-feira, 9, em meio a novas reduções nas estimativas para a inflação. A valorização é moderada pelo recuo de 0,70% no petróleo no exterior e de 0,46% do minério de ferro em Dalian, na China, bem como pelo viés de baixa dos índices futuros de ações norte-americanos, ante de a agenda intensa da semana ganhar força.

O noticiário corporativo está intenso não só com balanços como o da Vale, que sairá nos próximos dias assim como outros resultados trimestrais, mas também por dados de produção da Petrobrás (quarta-feira), mas devido a mudanças no conselho de administração do Bradesco, com a saída de seu ex-presidente Octavio Lazari.

Nos próximos dias, haverá dados e eventos que poderão ajudar nas apostas para a política monetária brasileira e nos Estados Unidos, como o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de janeiro e o payroll, relatório de emprego norte-americano.

No período da manhã, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, em evento em Paulo, reiterou a posição de "parcimônia e cautela" na política monetária, para garantir a convergência da inflação à meta. Apesar de ver "melhora" na situação inflacionária, Galípolo destacou que as expectativas acima da meta "incomodam bastante", enquanto os dados ainda indicam uma economia resiliente

"Esta não é a volta da vitória, porque há dados mostrando resiliência econômica", afirmou Galípolo, em painel durante evento organizado pela Associação Brasileira de Bancos (ABBC), em São Paulo.

Entre as divulgações, o boletim Focus mostrou que a mediana para a inflação suavizada nos próximos 12 meses caiu de 3,99% para 3,97%. Para o IPCA fechado em 2026, a estimativa foi de 3,99% para 3,97%, abaixo do teto da meta de 4,50%. Porém, as expectativas para a taxa Selic continuaram em 12,25% (2026), 10,50% (2027), 10,00% (2028) e 9,50% (2029) ao ano.

Conforme Sidney Lima, analista da Ouro Preto Investimentos, embora as expectativas de inflação estejam caindo, ainda permanecem acima da meta. "Isso explica por que o mercado projeta a Selic ainda elevada por mais tempo, como forma de ancorar expectativas e garantir o controle inflacionário", avalia em nota.

Na seara de resultados, o BTG Pactual encerrou o quarto trimestre de 2025 novamente com lucro e receita recordes, alcançando a melhora marca anual de sua história. Entre outubro e dezembro, o lucro líquido ajustado foi de R$ 4,597 bilhões, crescimento de 40,3% ante o mesmo intervalo de 2024. Em 2025, o lucro líquido ajustado atingiu R$ 16,7 bilhões, expansão de 35% sobre 2024. A Unit de BTG Pactual caía 1,63% às 11h23.

No exterior, os índices futuros de ações de Nova York cedem levemente nesta manhã enquanto as bolsas europeias sobem e as asiáticas fecharam em alta. Lá fora, a semana começou movimenta. Em Portugal, o candidato do Partido Socialista, António José Seguro, venceu a extrema-direita no segundo turno das eleições presidenciais do país.

Na Ásia, as bolsas subiram e a Tóquio disparou 3,9% após a vitória esmagadora do partido da primeira-ministra Sanae Takaichi nas eleições da véspera no Japão, que coloca o dólar em baixa ante o iene. Já no Reino Unido, Morgan McSweeney, chefe de gabinete do premiê britânico, Keir Starmer, renunciou neste domingo por causa da ligação entre Jeffrey Epstein.

No campo monetário, observa-se uma expectativa de que o Federal Reserve (Fed) atue com prudência em relação ao seu balanço patrimonial, reconhecendo a necessidade de manter uma estrutura robusta no atual sistema financeiro, cita em nota o economista-chefe da Ativa Investimentos, Étore Sanchez.

Na sexta-feira, o Ibovespa fechou em alta de 0,45%, aos 182.949,78 pontos.

Às 11h24 desta segunda-feira, o Índice Bovespa subia 0,24%, aos 183.390,47 pontos, em meio ao recuo do dólar ante o real e viés de baixa dos juros futuros. O Ibovespa subiu 0,42%, na máxima em 183.716,75 pontos, de abertura na mínima em 182.950,20 pontos.

Segundo Bruna Sene, analista de renda variável da Rico, "apesar desse cenário construtivo, é importante manter certa cautela. Ao longo da semana, teremos divulgação de dados relevantes, com destaque para o IPCA no Brasil, que será divulgado amanhã."

Segundo o Daycoval, o IPCA de janeiro deve ter alta de 0,31%, após 0,33%, com serviços em patamar baixo devido à deflação em passagens aéreas. "Nossa projeção atualizada para o ano é de 3,8% com viés de baixa", diz Júlio Barros, economista do Banco Daycoval.