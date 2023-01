Ibovespa sobe 2,04% com petróleo e recuperação de bancos

Cícero Cotrim (via Agência Estado)

O Ibovespa subiu 2,04% nesta terça, 17, aos 111.439,12 pontos, impulsionado pelo aumento dos preços de commodities após a divulgação do Produto Interno Bruto (PIB) da China maior do que o esperado em 2022. O índice apagou a perda de 1,54% observada ontem. Agora, acumula alta em 2023 (1,55%). Para analistas, a retomada das negociações em Nova York, o ajuste dos papéis ligados à crise nas Americanas e as falas do ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), em Davos, também contribuíram para os ganhos.

O destaque do dia ficou com as ações da Petrobras, que avançaram entre 7,04% (ON) e 6,16% (PN), em linha com os ganhos do petróleo na sessão. "O PIB acima do esperado na China levou a uma subida de commodities e, principalmente, do petróleo, que se reflete nas ações da Petrobras", resume o economista-chefe da Frente Corretora, Fabrizio Velloni.

As ações de bancos também avançaram ao longo do dia, em um movimento de recuperação após as perdas de ontem. A maior alta foi do Banco do Brasil (+5,87%), que tem baixa exposição à Americanas e ainda reflete declarações da nova presidente do banco, Tarciana Medeiros, que prometeu na noite de ontem gerar "resultados relevantes" para os acionistas.

O movimento dos ativos brasileiros também foi beneficiado pelas declarações de Haddad no Fórum Econômico Mundial, em Davos. Ao longo do dia, o ministro garantiu que a intenção do governo é votar a reforma tributária ainda no primeiro semestre do ano, que servirá para equilibrar as contas públicas. O petista anunciou ainda que o governo brasileiro vai contar com apoio técnico do Fundo Monetário Internacional (FMI) para formular a proposta de nova âncora fiscal do País, que deverá ser apresentada até abril.

O operador de renda variável da Manchester Investimentos Felipe Cima acrescenta que a sessão de hoje mostrou a manutenção do interesse de investidores estrangeiros pela Bolsa brasileira, em linha com os demais mercados emergentes. Para o analista, o crescimento maior do que o esperado do PIB chinês reforça a perspectiva de preços mais altos de commodities ao longo de 2023, que renova o potencial de entrada de recursos externos nas ações do País ao longo do ano.

Diante da queda do dólar e em toda a curva de juros futuros hoje, o analista diz que a alta do índice de small caps (+1,22%) menor do que a observada no Ibovespa como um todo sugere que o fortalecimento da Bolsa hoje pode estar ligado a um fluxo de recursos estrangeiros. "Quando temos uma queda do DI, a tendência é ver o índice de small caps performando melhor do que o Ibovespa. Esse é um indício que quem está comprando compra mais as large caps, e quem faz esse fluxo é o investidor estrangeiro", nota Cima.

Na ponta negativa do índice, as maiores perdas foram observadas nos papéis da Qualicorp (-5,41%), Via (-2,67%), CVC (-2,48%), Americanas (-2,06%) e Magazine Luiza (-1,56%).