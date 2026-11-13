Ibovespa sobe 0,66% no dia e 2,35% na semana, de olho em pacote fiscal

O Ibovespa fechou em alta nesta sexta-feira, 13, sustentado pela recuperação das ações da Petrobras e dos grandes bancos e por uma tentativa de acomodação dos preços, enquanto investidores avaliam o alcance do pacote fiscal aprovado em votação inicial pelo Senado. A proposta ficou aquém das expectativas do mercado, que ainda busca clareza sobre as medidas que serão efetivamente implementadas.

O principal índice da B3 subiu 0,66% no fechamento, aos 172.457,76 pontos, marcando um avanço de 2,35% na semana. No ano, sobe 7,03%. O giro financeiro do dia, porém, seguiu baixo, em R$ 18 bilhões, mais uma vez mostrando o compasso de espera dos investidores antes de assumir posições mais direcionais.

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Para o head de gestão de investimentos da Altera Capital, Igor Cavaca, o mercado ainda busca um preço de equilíbrio em meio às incertezas sobre a condução da política econômica. Segundo ele, o pacote apresentado pelo governo ficou abaixo do ajuste inicialmente esperado, algo mais próximo de R$ 80 bilhões, e os investidores precisam entender o que será aprovado e executado para avaliar seu efeito sobre os ativos.

"O alívio que vemos hoje sexta-feira é apenas de curtíssimo prazo", destaca o gestor de portfólio da Aurum Wealth Management, Eduardo Gonçalves. Ele reforça que a aprovação do texto-base "é apenas um primeiro passo" e não basta para trazer uma valorização consistente da Bolsa, já que não houve anúncio de medidas estruturais para melhorar as contas públicas, abrir espaço para melhor controle inflacionário e, consequentemente, permitir um juro básico mais baixo, que estimule a migração de recursos para a renda variável.

No exterior, o índice de preços ao produtor (PPI) dos Estados Unidos avançou 0,3% em outubro, ante previsão de 0,4%. O fundador da Akros Consultoria, Glauber Sá, observa que os componentes usados para estimar o índice de preços de gastos com consumo (PCE, em inglês), referência do Federal Reserve (Fed), vieram menos pressionados que o esperado, reduzindo a projeção para o indicador de 0,35% para 0,30%. O resultado trouxe algum alívio, mas não mudou a expectativa de novas altas dos juros americanos. "A pressão continua", diz.

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O especialista em mercado de capitais e sócio da GT Capital, Josias Bento, destaca que a recuperação da Petrobras ajudou a sustentar o índice, mesmo com a oscilação modesta do petróleo. Ele também identifica uma rotação de recursos no mercado americano, com investidores reduzindo posições em empresas de tecnologia e buscando alternativas em outros ativos. Nesse grupo entram os grandes bancos, como Itaú e Bradesco, que também avançaram.