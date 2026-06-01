Ibovespa recua no primeiro pregão de junho com Irã suspendendo negociações com EUA

A valorização de cerca de 7% do petróleo é insuficiente para impulsionar o Ibovespa. Após abrir a sessão estável aos 173.790,08 pontos e marcar máxima em 173.975,31 pontos, em alta de 0,11%, o Ibovespa virou e passou a renovar mínimas. Em Nova York, as bolsas também recuam, mas em ritmo menos acentuado, devido ao otimismo com o setor de tecnologia e inteligência artificial.

De todo modo, os ativos no exterior operam sob cautela, em meio a relatos de que as negociações entre Irã e Estados Unidos, para por um fim, no conflito, foram suspensas. Além disso, investidores monitoram pesquisas eleitorais, riscos fiscais e novo avanço nas projeções da inflação brasileira no boletim Focus.

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Paralelamente, o feriado de Corpus Christi, na quinta-feira no Brasil, pode diminuir um pouco o ímpeto de investidores, embora a semana conte com divulgações de peso, como o payroll nos EUA e a produção industrial brasileira de abril, por exemplo. Os temas poderão nortear a política monetária norte-americana e do Brasil.

"O grande detrator dos últimos dos últimos dias, últimas semanas tem sido o petróleo e a saída de recursos estrangeiros da Bolsa", diz Marco Saravalle, estrategista-chefe da Krivo Capital.

Na pesquisa Focus, a mediana para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de 2026 aumentou pela 12ª semana consecutiva, de 5,04% para 5,09%, distanciando-se ainda mais do teto da meta perseguida pelo Banco Central, de 4,50%. Já a estimativa para o para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro em 2026 subiu de 1,89% para 1,90%. Não houve alteração nas expectativas para a taxa Selic. A previsão para 2026 seguiu em 13,25% ao ano.

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A piora nas estimativas para o IPCA reflete o quadro geopolítico incerto. Hoje, a agência iraniana Tasnim informou que o Irã suspendeu as comunicações, incluindo conversas e troca de textos por meio de mediadores, com os EUA em protesto contra os "crimes sionistas" realizados por Israel no Líbano.

"O novo acirramento no Oriente Médio eleva novamente o petróleo e reativa o prêmio de risco sobre ativos sensíveis a commodities, ao mesmo tempo em que investidores monitoram se o mercado não havia desmontado rápido demais essa proteção geopolítica", diz em nota Otávio Araújo, consultor sênior da ZERO Markets Brasil.

Segundo João Daronco, analista da Suno Research, o "O conflito tem se estendido muito mais do que era esperado, e o mercado tem perdido um pouco a esperança, a confiança no que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fala, de que o conflito estaria perto de ser resolvido", afirma João Daronco, analista da Suno Research.

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Em meio ao quadro geopolítico duvidoso, o petróleo subia 6,80%, a US$ 97,36 o barril (Brent), e 7,94%, a US$ 94,33 (WTI). Assim, as ações da Petrobras avançavam entre 2,17% (PN) e 3,08% (ON), às 11h28. Prio subia 3,21%, liderando o grupo das maiores altas do Ibovespa, que tinha desvalorização de 0,82%, Aso 172.369,91 pontos, ante recuo de 0,90%, na mínima em 172.224,91 pontos.

Investidores ainda digerem a informação de a Petrobras reduziu a R$ 0,3515 por litro o preço do diesel A para distribuidoras e a subvenção federal anunciada de R$ 1,12 por litro até 2026.

Os efeitos tendem a ser neutros para a estatal e para o consumidor, avalia a Suno Research. Porém, destaca que a noticia de queda no valor do diesel pode reabrir, no imaginário do mercado, o debate sobre interferência política na política de preços da Petrobras.

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"Tem uma forma ruim (interferência em preço administrado, ruído político, reedição da discussão sobre paridade) e um fundo razoavelmente neutro (subvenção do Tesouro compensa o desconto repassado)", diz João Daronco.

Na sexta-feira, o Ibovespa fechou em baixa de 0,73%, aos 173.787,49 pontos, acumulando perda de 7,22% no mês de maio.

Às 11h05 desta segunda, o Índice Bovespa cedia 0,62%, aos 172.710,57 pontos. Ao contrário das ações ligadas ao petróleo, as relacionadas ao minério recuavam, em meio a sinais de dificuldades da economia chinesa. Vale, por exemplo, caía 2,27%