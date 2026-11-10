Ibovespa recua com receio de inflação mais forte e alta de juros nos EUA

Em um pregão marcado por menor propensão à tomada de risco no exterior, o Ibovespa operou no campo negativo pela maior parte desta terça-feira, 10, pressionado pela inflação ao consumidor de outubro dos EUA acima do esperado, que reforçou o receio de juros mais altos na maior economia do mundo. O índice chegou a renovar mínimas no meio da tarde, mas reduziu a queda perto do fechamento, em linha com o desempenho das bolsas americanas. Ainda assim, a pressão vendedora se manteve tanto em Wall Street quanto no mercado brasileiro, levando as principais ações da B3 ao campo negativo.

No fim dos negócios, o Ibovespa caiu 0,52%, aos 171.336,99 pontos, depois de tocar o piso de 170.569,00 pontos ao longo da tarde. Depois do tombo de outubro, desde o fim das eleições, o índice tem relativa recuperação em novembro até agora, em alta de 2,03%. No ano, sobe 6,34%. O volume financeiro do dia foi bastante reduzido, em R$ 21 bilhões.

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"O dado mais forte da inflação nos EUA voltou a pressionar as expectativas de juros e trouxe um movimento negativo para os mercados globais. Com novas divulgações econômicas e balanços pela frente, ainda não está claro se haverá força suficiente para uma recuperação mais consistente da bolsa no curto prazo", afirma o analista de investimentos do Andbank, Fernando Bresciani.

O sócio da One, Pedro Moreira, explica que a inflação de energia mais elevada já era esperada, porque o índice de preços (CPI, em inglês) "cheio" refletiu o petróleo em torno de US$ 110 por barril. A recente queda da commodity, agora perto de US$ 90, deve aparecer apenas no dado de novembro.

No entanto, a maior preocupação, segundo ele, veio do núcleo do CPI, que exclui energia e alimentos, componentes mais voláteis, e avançou também acima do esperado. "A preocupação com o mercado americano é a elevação da inflação de serviços. É o principal ponto porque o que o Fed Federal Reserve olha muito para o núcleo", afirma.

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Para ele, a persistência da inflação de serviços, somada aos dados fortes de emprego no país, aumenta o risco de alta consistente dos juros americanos, cenário que empurra o dinheiro para a renda fixa e prejudica, portanto, ativos de risco - assim como o Ibovespa, o EEM, maior ETF de ações emergentes negociado em Nova York, caiu 0,72% hoje.

O trader da Nippur, Cândido Piovesan, avalia que a recuperação recente da bolsa brasileira ainda ocorre sem convicção, depois da forte correção que sucedeu a eleição. Ele chama atenção para o giro financeiro recente, entre R$ 20 bilhões e R$ 24 bilhões por dia, como sinal de que investidores aproveitam preços mais baixos sem uma recomposição firme de posições. "O mercado está precificando um governo que ainda não disse como vai governar", afirma.