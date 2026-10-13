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ECONOMIA

Ibovespa recua com cautela eleitoral no Brasil e tensão geopolítica no exterior

Escrito por Maria Regina Silva (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Após abrir estável e marcar máxima em 209.071,98 pontos, o Ibovespa passou a cair e renovou mínimas, perdendo cerca de 2.900 pontos. O recuo é atribuído à cautela doméstica e externa, o que instiga ajuste parcial após a valorização de 8,82% na semana passada, em parte.

O recuo é atribuído por analistas à cautela no mercado doméstico e no exterior. No Brasil, o foco é a disputa acirrada para a Presidência da República e, lá fora, a tensão geopolítica dos EUA com o Irã segue no radar.

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Paralelamente, o avanço na estimativa para a inflação deste ano no boletim Focus reforça o ambiente parcimonioso, apesar do arrefecimento na expectativa para a taxa Selic deste ano. Desta forma, os juros futuros e o dólar em relação ao real sobem.

Outro ponto de atenção deve ser o cenário fiscal. Nesta terça-feira, o governo federal anunciará mais uma etapa do Desenrola MEI, programa para renegociar dívidas de Microempreendedores Individuais (MEIs). E ainda, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), pautou para amanhã a votação em primeiro turno da PEC 221, que prevê o fim da escala de trabalho 6x1.

Segundo Rodrigo Moliterno, sócio e head de renda variável da Veedha Investimentos, a votação pode influenciar as pesquisas eleitorais. "O mercado ficará atento ao desfecho. É um processo que pode afetar a corrida presidencial", diz.

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Divulgado hoje, levantamento BTG/Nexus mostra Flávio Bolsonaro (PL) com 48% das intenções de voto e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com 45%, em empate técnico. Também saiu pesquisa PoderData/Aya, que traz o senador do PL com 51% dos votos válidos no segundo turno e o petista com 49%.

Os candidatos estão tecnicamente empatados, considerada a margem de erro de 1,8 ponto porcentual, para mais ou para menos. Na rodada anterior, publicada em 8 de outubro, Flávio tinha 53% e Lula, 47%.

A Quaest divulga resultados amanhã. Datafolha, Atlas e Instituto Indexa publicam na quinta-feira.

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Ainda fica no foco o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kassio Nunes Marques, que reúne-se às 15h30 com coordenadores das campanhas de Lula e Flávio Bolsonaro, em meio a disputas judiciais sobre conteúdos eleitorais. Ainda, nesta semana, sairão vendas do varejo e IBC-Br de agosto.

Quanto ao Focus, a mediana para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de 2026 subiu pela quarta semana consecutiva, de 5,01% para 5,22%. A estimativa intermediária para o IPCA de 2027 ficou em 4,30%. A mediana para 2028 oscilou de 3,80% para 3,79%. Para 2029, passou de 3,51% para 3,50%.

Já a estimativa mediana para a taxa Selic no fim de 2026 diminuiu de 13,50% para 13,25%. A projeção para o fim de 2027 ficou em 12,00%.

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Na sexta-feira, o Ibovespa fechou em alta de 1,38%, aos 209.066,90 pontos, encerrando a semana com valorização de 8,82%.

Às 11h37, o Índice Bovespa cedia 0,94%, aos 207.004,24 pontos.

No exterior, em ajuste técnico, após recuar cerca de 2% mais cedo, o petróleo reduziu o ritmo para menos de 1%. Ainda assim, ações da Petrobras sobem. Já as da Vale cedem, em meio à desvalorização de 1,1% do minério de ferro, em Dalian, na China. Em Nova York, as bolsas cedem de forma moderada, em meio a balanços, em semana de dados de inflação nos EUA e na China.

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