Ibovespa realiza lucros com disputa eleitoral acirrada e queda do petróleo

A alta do Ibovespa, que tocou o nível de 207 mil pontos pela manhã desta segunda-feira, 19, ficou para trás após pesquisas eleitorais mostrarem uma disputa eleitoral mais acirrada. Com incerteza elevada sobre quem ocupará o Palácio do Planalto em 2027, gestores de renda variável fizeram ajustes pontuais e aproveitaram para realizar lucros. Tal movimento foi visto principalmente nas ações da Petrobras, que tiveram queda firme do início ao fim do pregão, independentemente da volatilidade da commodity.

Alguns operadores do mercado financeiro também citam preocupação quanto à falta de detalhamento sobre o plano fiscal por Flávio Bolsonaro (PL), após debate na TV Band no domingo ter sido marcado mais por provocações do que por exposição de propostas, tanto do senador quanto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

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Após máxima aos 207.387,56 pontos (+0,95%) pela manhã e mínima aos 204.268,99 (-0,57%) no início da tarde, o Ibovespa fechou em baixa de 0,17%, aos 205.079,25 pontos. O giro financeiro totalizou R$ 21,6 bilhões. Petrobras ON (-2,93%) e PN (-2,82%) ficaram entre as maiores baixas do índice. No campo positivo, destaque para Azzas (+13,25%) e MRV (+10,94%) por conta de mudança de recomendação do Citi, para compra.

"Hoje o mercado está ajustando preços, entre realizar os lucros do primeiro turno e montar posições para o segundo turno, principalmente de olho no que aconteceu no debate e com a divulgação de pesquisas mostrando empate técnico entre Flávio e Lula", comenta o economista e consultor financeiro da Manchester Investimentos, Leonardo Mendes.

Para o consultor, o debate foi mais pautado por um ataque dos candidatos entre si do que de apresentar agendas e propostas. "Teve pouca fala de política econômica."

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Como o Ibovespa acumula valorização de 10% no mês de outubro, visto que o mercado financeiro viu com bons olhos a liderança de Flávio Bolsonaro no primeiro turno, a queda de até 0,57% do Ibovespa nesta segunda é vista como natural.

O petróleo até chegou a subir à tarde por conta das tensões no Oriente Médio, mas por fim o contrato Brent para dezembro fechou em baixa de 0,28%, a US$ 109,55 por barril, depois de ter passado a manhã em baixa. "Com a questão da queda do petróleo, pelo alívio nas sanções dos EUA à Rússia, o preço das ações da Petrobras foi junto e houve impacto no Ibovespa. Uma realização", comenta o gestor de renda variável da Paramis Avantgarde, Luciano França.

O gestor da Paramis nota que em um ambiente de incerteza no Brasil e no mundo, o grande gatilho vai vir de pesquisas eleitorais. Nesta segunda, especificamente, a Atlas/Bloomberg mostrou Flávio Bolsonaro com 49,8% das intenções de voto no segundo turno, ante 47,6% de Lula, vantagem de 2,2 pontos porcentuais. Na BTG/Nexus, o senador do PL aparece com 46,5% e o petista com 45,9, indicando redução da distância numérica, mas ainda em empate técnico.