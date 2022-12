Ibovespa perde mais de 3 mil pontos e vai a 104,5 mil pontos com especulações

Maria Regina Silva (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Em menos de uma hora de pregão, o Ibovespa já perdeu quase 2.600 pontos, saindo do nível dos 107.500 pontos para os 104.961,65 pontos, na mínima, com recuo de 2,38%. Especulações de que ex-ministro e coordenador técnico do governo de transição, Aloizio Mercadante (PT), pode presidir o BNDES ou a Petrobras levam à aversão ao risco na B3, que destoa da leve alta dos índices futuros de ações norte-americanos.

continua após publicidade .

As ações da estatal e do Banco do Brasil desabam, bem como as da Eletrobras, em meio a temores de revogação das leis das estatais via MP, destaca o estrategista-chefe do Grupo Laatus, Jefferson Laatus.

Se isso acontecer, diz Laatus, as "estatais vão dar mais gasto ao governo e o BNDES vai trazer mais rombo fiscal."

continua após publicidade .

Conforme relatório da XP Política, o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve promover alterações na Lei das Estatais, como vem sendo dito por interlocutores do presidente eleito desde a campanha. A legislação, aprovada no governo Temer, é vista como obstáculo para nomeações no governo e também para a promoção das mudanças que o PT pretende fazer na Petrobras para ter maior flexibilidade nas decisões sobre política de preços.

Além deste temor, o nome de Mercadante para cargos ou do BNDES ou da Petrobras gera desconforto no mercado. Na semana passada, Mercadante reforçou a ideia do PT de ampliar a capacidade nacional de refino, para reduzir a exposição aos preços externos, o que é criticado por especialistas e agentes financeiros. Disse que "tentaremos 'abrasileirar' preço do combustível no próximo governo", completou.

Caso vá para o banco de fomento, há o receio de que adote uma postura mais política do que técnica. "Na perspectiva do mercado, seria negativa a ida, pois remeteria muito à política do governo Dilma. Traz essa lembrança, na condução da política econômica como um todo", diz Matheus Pizzani, economista da CM Capital.

continua após publicidade .

Além disso, Pizzani destaque as preocupações dos investidores com novas altas de juros esta semana nos Estados Unidos, na Inglaterra e na zona do euro.

"Com juros mais altos, vai reduzir ainda mais o ritmo de crescimento global no ano que bem e consequentemente quem mais sente é o setor externo", diz o economista da CM Capital.

Na China, avalia, há dúvidas se a 'política zero' de covid seguirá tão rígida ou se o governo vai de fato amenizar as ações.

continua após publicidade .

Na sexta-feira, o principal indicador da B3 subiu 0,25% (107.519,56 pontos), mas caiu 3,94% na semana, em meio a preocupações fiscais, que têm distanciando as expectativas do mercado em relação a um início de corte da Selic.

"Sem um sinal claro do exterior, os ativos ficam à espera da tramitação da PEC na Câmara e seguem avaliando a formação do novo governo, em meio a especulações de nomes para compor a equipe econômica", cita em relatório o economista Silvio Campos Neto, sócio da Tendências Consultoria.

continua após publicidade .

No Brasil, há o aguardo da votação da PEC da Transição, na quarta-feira, além de eventual anúncio de nomes que irão compor a equipe do futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

Hoje, embora a pesquisa Focus tenha deixado inalterada as projeções para a Selic até 2025, promoveu alta na expectativa para o IPCA em 2025, de 3,00% para 3,02%. "Apesar de ter sido uma revisão apenas marginal, indica uma desancoragem das expectativas, visto que a inflação de 25 entrará no horizonte relevante para política monetária apenas na segunda parte de 2023", alertam em nota Étore Sanchez e André Coelho, da Ativa Investimentos.

Diante de dúvidas sobretudo na seara fiscal, que pode afastar as expectativas de um começo de corte do juro básico brasileiro, deve ganhar mais atenção a ata do Comitê de Política Monetária (Copom), que sai amanhã, e o Relatório Trimestral de Inflação (RTI), na quinta.

Às 11h43, o Ibovespa caía 2,73%, aos 104.584,34 pontos, após abertura aos 107.518,28 pontos e mínima aos 104.396,11 pontos, com recuo de 2,91%. Petrobras cedia 5,02% (PN) e 3,78% (ON)< apesar da alta do petróleo no exterior. Já Vale caía quase 3%, ainda na esteira do recuo do minério de ferro na China. Banco do Brasil tinha desvalorização de 3,37% e Elebrobras, de 2,28% (PNB) e de 3,54% (ON).