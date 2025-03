Ibovespa opera indefinido e tenta defender os 127 mil pontos com Vale e NY

Na semana de divulgações de indicadores e balanços com força para mexer com os negócios, o Ibovespa altera leve alta com moderada queda no inicio da sessão desta segunda-feira, 24, em meio a vetores difusos.

De um lado, está a valorização dos índices de ações norte-americanos, após duas quedas seguidas em Wall Street e a elevação de cerca de 0,10% do petróleo no exterior. De outro, está o minério de minério de ferro, que fechou com queda de 0,77% hoje em Dalian, na China, e a piora nas projeções de inflação no boletim Focus do Banco Central.

Já na Europa, as bolsas têm sinais distintos após o conservador Friedrich Merz, do União Democrática Cristã (CDU), vencer ontem as eleições parlamentares da Alemanha.

No geral, pontua Rodrigo Ashikawa, economista da Principal Claritas, os ativos operam no zero a zero. "Tivemos eleição na Alemanha sem surpresas, enquanto a semana terá divulgações importantes como o PCE índice de inflação e o PIB do quarto trimestre dos Estados Unidos, além do balanço da Nvidia", cita.

No Brasil, Ashikawa menciona a nova rodada de deterioração nas expectativas para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) deste ano e do seguinte. Amanhã, sairá o IPCA-15 de fevereiro, para o qual espera-se aceleração. "Deve vir com um qualitativo ainda ruim", estima.

No Focus, a mediana para o IPCA de 2025 subiu de 5,60% para 5,65% - 1,15 ponto porcentual acima do teto da meta, de 4,50%. Foi a 19% semana seguida de elevação. Para 2026, avançou de 4,35% para 4,40%, enquanto as estimativas para a taxa Selic ficaram inalteradas, com a deste ano permanecendo em 15,00%. "Mas as estimativas de IPCA para 2027 e 2028 não pioraram, ficaram estáveis", pondera. As projeções seguiram em 4,0% (2027) e cedeu de 3,80% para 3,79% (2028).

Em meio à agenda esvaziada hoje, além da Focus, as atenções ficam resultados corporativos, como o da Azul, que saiu de prejuízo para lucro no quarto trimestre de 2024, e ao noticiário sobre a Vale.

A subsidiária da Vale chamada Vale Overseas Limited comunicou o início de uma oferta de aquisição de bonds com vencimento nos anos de 2034, 2036 e 2039, por um valor máximo total de principal equivalente a US$ 450 milhões, que exclui qualquer prêmio e quaisquer juros acumulados e não pagos. A mesma subsidiária também pretende reabrir a emissão de bonds com vencimento em 2054. Além disso, conforme fontes ouvidas pelo Broadcast, a Vale anunciou ao mercado reabertura dos bonds 2054, que pagam juro (cupom) de 6,4% ao ano.

Por volta das 11h30, Vale subia 0,29%. Já Peetrobras caía entre 0,23% (PN) e 0,14% (ON). Aliás, a estatal fica no foco pois divulga balanço na quarta-feira, em semana que já pode ter a liquidez comprometida pela folia carnavalesca no Brasil.

"O panorama local segue em banho-maria à espera do carnaval, sendo que maiores novidades do front político e fiscal ficam para depois desta data", diz Silvio Campos Neto, sócio da Tendências Consultoria.

Uma das expectativas, a reforma ministerial deve ficar para março, mas as disputas por cargos parecem já ter começado. Com a saída da ministra da Saúde, Nísia Trindade, dada como certa no Palácio do Planalto, alas do PT já disputam a sua cadeira. Conforme o jornal O Globo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu trocar Nísia por Alexandre Padilha (das Relações Institucionais) no Ministério da Saúde.

Na sexta-feira, o Ibovespa fechou com queda de 0,37%, aos 127.128,06, e terminou a semana com desvalorização de 0,85%.

Às 11h30, caía 0,09% e marcava 127.018,27 pontos, ante mínima há pouco a 126.857,58 pontos (-0,21%), depois de subir 0,12%, na máxima em 127.274,72 pontos, e abertura em 127.129,48 pontos, com variação zero. Destaque ao recuo de cerca de 1,00% do índice setorial imobiliário na Bolsa, que é mais sensível a juros.