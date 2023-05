Ibovespa mira queda com NY e setor de commodities, mas tenta defender os 107 mil pontos

Maria Regina Silva (via Agência Estado)

Novos sinais de desaceleração da inflação global estão no radar dos investidores. Se por um lado isso tende a ser bem visto pelo lado de possibilidade de menores s preços e juros, na outra ponta pode aumentar preocupações de desaquecimento mundial, afetando as bolsas, como a B3 e seu Ibovespa. Nos EUA, o índice PPI desacelerou e na China também houve sinais de arrefecimento da inflação.

No gigante asiático, a cotação do minério de ferro caiu 3,46% em Dalian, o que pesa nas ações da Vale, assim como o recuo em torno de 1,70% do petróleo influencia negativamente os papéis da Petrobras, que divulga balanço do primeiro trimestre após o fechamento da B3.

Aliás, foco de atenção ainda na estatal em meio a rumores de anúncio de recuo nos preços dos combustíveis. No entanto, a companhia esclareceu que os ajustes de preços de seus produtos são realizados "no curso normal" de seus negócios, em razão do contínuo monitoramento dos mercados.

As bolsas internacionais caem, com o Dow Jones caindo mais de 1,00%. Já o Ibovespa cede menos, tentando defender a marca dos 107 mil pontos retomada esta semana, mas, por ora, indica que interromperá uma série de cinco pregões consecutivos de valorização. Ontem, fechou em alta de 0,31%, aos 107.448,21 pontos.

"Há espaço para realização de curto prazo, mas seria bom ultrapassar os 108.300 pontos para buscar os 111 mil e ganhar maior consistência", avalia em comentário o economista Álvaro Bandeira.

Depois do CPI dos Estados Unidos, informado ontem e que apresentou desaceleração, reforçando apostas de suspensão das altas dos juro por lá, hoje foi divulgado o PPI. O dado mostrou que os preços no atacado subiram 0,2% no quarto mês do ano, ante previsão de 0,3%, na comparação com março. A taxa interanual foi de 2,3%, no confronto com projeção de 2,4%, enquanto o núcleo atingiu 3,4% (previsão: 3,3%). Já o número de pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos subiu 22 mil na semana encerrada no dia 6 de maio, a 264 mil, ante previsão de analistas de 246 mil solicitações.

"Os dados dos Estados Unidos vieram mistos, com os dados de emprego ficando acima do esperado e um núcleo do PPI um pouco melhor. A economia segue forte, mas com alguns sinais de desaceleração da inflação, em meio a tensões no setor bancário do país. Isso, alta dos juros, ainda demora um pouco para atingir a economia. Os sinais de recessão podem ficar mais claros no segundo semestre", avalia Matheus Willrich, especialista em renda variável da Blue3 Investimentos.

Na China, a taxa anual da inflação ao consumidor subiu 0,1% em abril, desacelerando em relação ao esperado por analistas, de alta de 0,3%. Já o indicador que mede os preços ao produtor teve queda anual de 3,6%. "A China renovou a percepção de perda de dinamismo neste momento", afirma em nota o economista Silvio Campos Neto, sócio da Tendências Consultoria.

Segundo Willrich, da Blue3, se não fosse a queda recente das ações da Vale, principalmente, o Índice Bovespa poderia estar mais perto dos 110 mil pontos. Em sua visão, os sinais de desaceleração da economia chinesa retratados nos dados de inflação e nas importações de abril, principalmente, tendem a reforçar expectativas de novos estímulos à economia pelo governo. "

Querendo ou não é o único país que tem forças para estímulos fiscais, não tem a inflação que o resto do mundo tem."

Às 11h24, o Ibovespa caía 0,17%, aos 107.268,61 pontos, após ceder 0,96%, com mínima aos 106.419,28 pontos, e máxima aos 107.446,09 pontos (variação zero). Vale cedia 2,54% e Petrobras perdia cerca de 1,40%. Entre os grandes bancos, o sinal era positivo, indo de 0,74% (Itaú Unibanco PN) a 1,43% (Unit de Santander).