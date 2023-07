Ibovespa mira alta e os 118 mil pontos com commodities, mas queda de NY limita

A cautela externa e a falta de motivadores internos limitam uma alta firme do Ibovespa na manhã desta quinta-feira, 20, que vem de dois pregões seguidos de recuo moderado e na faixa dos 117 mil pontos. Na quarta-feira, 19, o Índice Bovespa fechou em baixa de 0,25%, aos 117.552,07 pontos.

Apesar da manutenção dos juros na China, o minério de ferro fechou com valorização de 1,74%, em Dalian, o que estimula as ações do segmento metálico, que cederam na véspera. O petróleo sobe moderadamente, mas sem forças para estimular os papéis da Petrobras. As ações da empresa estão no radar à medida que a política de dividendos da estatal, que pode sofrer alteração, deve ser apreciada até o final deste mês.

Do lado dos fatores de baixa para o Ibovespa estão os mercados de ações da Ásia, cuja maioria fechou em queda, e a maioria das bolsas de Nova York. O recuo ocorre após Wall Street acumular ganhos por três sessões seguidas.

O declínio de hoje reflete os resultados do setor de tecnologia. As ações de Netflix, Tesla e IBM caem, após divulgação de balanços trimestrais no fim da tarde de ontem. Nesta quinta, a American Airlines divulgou lucro líquido de US$ 1,3 bilhão no segundo trimestre de 2023, bem acima do ganho registrado no mesmo período do ano passado, de US$ 476 milhões, mas os papéis reagiram em queda no pré-mercado norte-americanos.

Os resultados saem a poucos dias da decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos), na quarta-feira que vem. As apostas são de uma alta de 0,25 ponto porcentual na taxa de juros dos EUA. "O que parece estar na discussão contudo, é o que o Fed irá fazer na reunião seguinte", observa em nota a Guide Investimentos.

No Brasil, os investidores esperam a divulgação do IPCA-15 de julho, que será divulgado na terça-feira, para balizar as projeções para o Copom de agosto. Espera-se que o Banco Central comece a cortar o juro básico no mês que vem, mas há dúvidas em relação à magnitude. Nesta quinta, destaque para o lançamento no Rio de Janeiro da Agenda de Reformas Financeiras, com a presença do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O objetivo é o aprimoramento regulatório para a atuação do mercado financeiro.

Às 11h05, o Ibovespa subia 0,33, aos 117.982,27 pontos, após avançar 0,55%, na máxima aos 118.199,79 pontos, e cair 0,06%, na mínima aos 117.484,27 pontos. Vale tinha elevação de 1,31%. Já Petrobras cedia 0,34% (PN) e -0,09% (ON).