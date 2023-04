Ibovespa ignora bolsas de NY e sobe, chegando a testar 103 mil pontos, de olho em juros

Maria Regina Silva (via Agência Estado)

O Ibovespa ganhou novo fôlego e testou o nível dos 103 mil pontos, apesar do retorno das bolsas norte-americanas para queda moderada. Há instantes, os retornos dos Treasuries renovaram mínimas e, aqui, houve recuo mais forte na curva longa de juros. "Essa percepção de baixa dos juros americanos favorece uma queda no Brasil e pode ser bom para a Bolsa em geral", avalia Bruno Takeo, analista da Ouro Preto Investimentos.

Nesta terça, saíram dados de atividade da economia americana com resultados mais fracos do que o esperado. As encomendas à indústria dos Estados Unidos caíram 0,7% em fevereiro, na comparação com janeiro, cedendo mais do que o esperado pelo mercado (-0,6%). Além disso, a abertura de postos de trabalho nos EUA caiu de 10,563 milhões em janeiro a 9,931 milhões em fevereiro.

"O que manda mesmo, o que vai definir os mercados é o payroll, que pode ajudar a aumentar as apostas de manutenção dos juros", afirma Alan Dias Pimentel, especialista em renda variável, ao referir-se ao dado de emprego dos EUA, que sai na sexta, quando os mercados estarão fechados pelo feriado de Páscoa.

Na segunda-feira, o Índice Bovespa fechou em queda de 0,37%, aos 101.506,18 pontos, em meio a renovados temores de inflação elevada e de mais aperto monetário adiante, principalmente nos Estados Unidos.

"Os investidores ainda estão absorvendo o impacto do corte na produção de petróleo pela Opep+. Ontem, o Ibovespa realizou lucros", diz o economista Álvaro Bandeira, em comentário matinal. Para indicar evolução, ele afirma que o indiciador precisa vazar a marca dos 103 mil pontos. "Mas o arcabouço e o político ainda pesado podem impedir a recuperação, assim como prejuízos anunciados por vários empresas no quarto trimestre. Prevalece o questionamento sobre o arcabouço e o BC não sabe quando a Selic começará a cair."

Nesta terça, Haddad participa de evento do Bradesco BBI de forma virtual (17 horas). Na segunda, disse ter levado ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva cinco sugestões de nomes para ocupar as diretorias de Política Monetária e Fiscalização do BC. Haddad evitou detalhar a reunião que teve com Campos Neto, dizendo que foi um encontro de rotina e que foram discutidos vários temas.

As commodities têm sinais divergentes: o minério de ferro fechou em queda de 2,06% em Dalian, na China, a US$ 128,16 a tonelada, enquanto o petróleo desacelerava a alta, chegando a tocar leve queda. Na segunda, a commodity saltou mais de 6%, após a decisão de corte na produção pela Opep+.

Às 11h47, as ações da Vale cediam 1,48% e as da Petrobras caíam 0,12% (PN) e 0,61% (ON). Já as de grandes bancos subiam em torno de 1%. O Ibovespa tinha alta de 0,74%, aos 102.259,23 pontos, ante máxima aos 103.055,92 pontos, em elevação de 1,53%.