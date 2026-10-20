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Ibovespa ganha força e vai a 208 mil pontos com NY e pesquisas eleitorais

Escrito por Maria Regina Silva (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A liderança do senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato preferido da maioria do mercado financeiro, em pesquisas para a corrida presidencial, a cinco dias do segundo turno, dá força para o Ibovespa, em dia de agenda fraca de indicadores. O índice também encontra apoio nas bolsas de Nova York, que abriram sem direção, mas passaram a subir há pouco.

Após abertura na mínima em 205.082,26 pontos, o Ibovespa subiu 1,60%, na máxima em 208.370,77 pontos, na esteira do trade eleitoral do segundo turno, com compras em ações mais sensíveis ao cenário doméstico e também em papéis com maior apelo para estrangeiros, como Petrobras e bancos, enquanto Vale é contraponto (-0,9%), em meio ao recuo do minério.

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"Reflete o calendário eleitoral, pesquisas e expectativas de eleição do candidato da oposição", diz Gustavo Sung é sócio e economista-Chefe na Suno Research, ao referir-se ao senador Flávio Bolsonaro (PL).

Além da alta do Ibovespa, o dólar e os juros futuros recuam, reforçando o apetite por risco. "Há otimismo de mudança de governo, da agenda econômica caso o Flávio vença - de um ajuste fiscal mais profundo e mais rápido, conforme a indicação da campanha dele", disse Sung.

Magazine Luiza liderava as altas (+6,36%), enquanto Suzano, as baixas (-1,33%).

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Levantamento Real Time Big Data divulgado hoje após o debate entre os candidatos na TV Bandeirantes mostra que Flávio Bolsonaro tem 52% das intenções de voto contra 48% do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), considerando os votos válidos.

Também informada nesta terça-feira, pesquisa Alfa Inteligência aponta o senador do PL com 48,8% das intenções de votos totais, na comparação com 45,9% do petista, o que configura empate técnico. Em votos válidos, Flávio Bolsonaro registrou 51,5% dos votos, contra 48,5% do petista.

"As pesquisas estão fazendo preço. O setor financeiro é o que puxa mais o índice, mas também vem as empresas cíclicas", afirma Rodrigo Moliterno head de renda variável e sócio da Veedha Investimentos.

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Na última sexta-feira o ingresso de capital externo na B3 foi de R$ 2,244 bilhões, o que elevou o acumulado ao ano para R$ 48,388 bilhões.

Em Dalian, o minério de ferro caiu 0,15%, enquanto o petróleo virou para o negativo, limitando altas da Petrobras para +0,7%.

Ontem, o Ibovespa fechou em baixa de 0,17%, aos 205.079,25 pontos.

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Às 11h17, subia 1,29%, aos 207.715,76 pontos. Entre bancos, a alta máxima era de 4,28% (Unit de BTG); Itaú e Bradesco avançavam entre 2,15% e 2,79% (Bradesco PN).

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