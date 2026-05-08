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Ibovespa ganha força após abertura e atinge os 185 mil pontos

Escrito por Fernanda Bompan (via Agência Estado)
Publicado em 08.05.2026, 10:43:00 Editado em 08.05.2026, 10:53:56
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O Ibovespa abriu em alta nesta sexta-feira, 8, e ganhou força nos primeiros minutos de negociação, atingindo os 185 mil pontos, em movimento de recuperação técnica após a forte queda da véspera e em meio ao alívio trazido pelo payroll, o relatório de emprego, dos Estados Unidos. Ontem, o índice recuou 2,38%, aos 183.218,26 pontos.

A alta é disseminada entre as blue chips, com Vale subindo mais de 1% e Petrobras acompanhando a estabilidade do petróleo Brent próximo de US$ 100 o barril. Apesar do payroll acima das expectativas, as bolsas de Nova York abriram com ligeira alta, enquanto investidores seguem atentos às tensões no Oriente Médio e à fragilidade do cessar-fogo entre Estados Unidos e Irã.

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A economia norte-americana criou 115 mil empregos em abril, segundo o payroll divulgado pelo Departamento do Trabalho dos EUA. O resultado veio acima da mediana das estimativas colhidas pelo Projeções Broadcast, de 63 mil vagas.

O dado reforçou o apetite por risco nos mercados globais, com os futuros de Nova York ampliando ganhos e o dólar aprofundando perdas frente às principais moedas.

No radar da política monetária dos EUA, investidores também repercutem declarações do diretor do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) Stephen Miran, que defendeu cortes de juros nos Estados Unidos, embora tenha reconhecido que o choque recente nos preços de energia pode limitar o ritmo de flexibilização monetária.

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No cenário geopolítico, investidores seguem atentos à fragilidade do cessar-fogo no Oriente Médio. O petróleo oscilava perto da estabilidade após a Guarda Revolucionária Islâmica do Irã informar a apreensão de um petroleiro no Mar de Omã, reforçando preocupações sobre a segurança da navegação e do fluxo global de petróleo na região. Mais cedo, o chanceler iraniano, Abbas Araghchi, afirmou que Teerã está totalmente preparado para reagir a eventuais ações militares dos Estados Unidos.

Segundo Silvio Campos Neto, economista-chefe da Tendências Consultoria, o pregão doméstico deve continuar bastante dependente dos sinais externos e da dinâmica recente dos ativos locais. Ele destaca que, desde a segunda quinzena de abril, investidores estrangeiros vêm desmontando posições na bolsa brasileira, movimento que favoreceu a realização recente do Ibovespa. Ainda assim, avalia que as perdas acumuladas nos últimos pregões podem abrir espaço para uma recuperação técnica nesta sexta-feira.

No cenário doméstico, investidores repercutem ainda uma bateria de balanços corporativos divulgados após o fechamento de ontem, com destaque para Localiza, B3, Sabesp e Lojas Renner. Também segue no radar o IPO da Compass, companhia de gás do grupo Cosan, que levantou R$ 3,2 bilhões na primeira oferta pública de ações da B3 em quase cinco anos.

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Entre os indicadores locais, o Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) acelerou para alta de 2,41% em abril, acima das expectativas do mercado, puxado principalmente pela gasolina. Já o Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) desacelerou para 0,75% na primeira quadrissemana de maio.

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