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ECONOMIA

Ibovespa futuro renova máxima e vai a 178 mil pontos com NY positiva

Escrito por Maria Regina Silva (via Agência Estado)
Publicado em 31.07.2026, 12:48:00 Editado em 31.07.2026, 12:59:15
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O Ibovespa futuro abriu às 12h34 em 177.130 pontos, com viés de baixa, e logo foi para o terreno positivo. Há pouco, renovou máxima em 178.760 pontos, em alta de 0,68%.

O movimento espelha em parte o tom positivo da maioria das bolsas de Nova York, em dia de poucas divulgações. O noticiário corporativo dá a tônica, bem como expectativas de aumento de juros nos EUA.

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Na manhã de hoje, a abertura das negociações de vários serviços foi adiada, entre eles o pregão de ações, em decorrência de problemas técnicos.

O índice Bovespa à vista ainda não abriu.

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