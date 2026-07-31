Ibovespa futuro renova máxima e vai a 178 mil pontos com NY positiva

O Ibovespa futuro abriu às 12h34 em 177.130 pontos, com viés de baixa, e logo foi para o terreno positivo. Há pouco, renovou máxima em 178.760 pontos, em alta de 0,68%.

O movimento espelha em parte o tom positivo da maioria das bolsas de Nova York, em dia de poucas divulgações. O noticiário corporativo dá a tônica, bem como expectativas de aumento de juros nos EUA.

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Na manhã de hoje, a abertura das negociações de vários serviços foi adiada, entre eles o pregão de ações, em decorrência de problemas técnicos.

O índice Bovespa à vista ainda não abriu.