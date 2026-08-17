Ibovespa fecha em leve queda e marca 10ª sessão seguida de perdas

O Ibovespa tentou recuperar terreno no fim do pregão desta segunda-feira e fechou perto da estabilidade. A leve queda no dia, porém, levou o índice a marcar o 10º pregão seguido de perdas, pressionado pela forte saída de estrangeiros que marca o mês, pela decepção com os balanços das empresas no segundo trimestre e diante das dúvidas crescentes com as eleições.

Até o pico no ano (198.657,33 pontos), registrado em 10 de abril, o Ibovespa acumulava alta de 23,3%. No mesmo período, o EEM, maior ETF que reproduz o desempenho das ações de mercados emergentes, subiu 10,7%. Daquela data até agora, o principal índice da B3 acumula queda de 16%; o EEM avança 11,2%.

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Aos motivos específicos de perdas da bolsa local se soma o ambiente internacional, marcado por uma persistente aversão ao risco com os conflitos entre EUA e Irã, que seguem sem solução e que mantêm o Estreito de Ormuz fechado. Com o escoamento do petróleo prejudicado, o barril segue em alta firme - as cotações da commodity encerraram em alta de quase 3% - e preocupa o mercado com o nível de inflação global.

"O fluxo de capital estrangeiro vem saindo pelo risco internacional, mas também olhando para a situação fiscal do País, com desconfiança com o governo como um todo", afirma Gustavo Harada, CIO da Blackbird Investimentos. "É uma conjuntura de fatores."

A pauta política é relevante em um momento em que os juros elevados seguem pressionando as condições financeiras das empresas, que tiveram um segundo trimestre de pouco brilho aos olhos do mercado.

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"A percepção de risco do Brasil aumentou e isso faz o mercado exigir um prêmio maior para permanecer em ativos locais. Tivemos o pedido de recuperação judicial das Casas Bahia mostrando o quanto as empresas estão sofrendo com os juros altos", diz Fabio Louzada, economista, planejador financeiro e fundador da faculdade B7 Business School.

Os dados do Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) de junho mostram uma economia em perda de força, o que pode contribuir com o ciclo de corte de juros pelo Banco Central. Mas, na avaliação de profissionais de mercado, os motivos se tornam mais importantes agora.

Isso porque, se a atividade enfraquece porque a política monetária está restritiva e conseguindo frear a demanda, o BC tem espaço para seguir no recalibramento. No entanto, se as expectativas de inflação seguem deterioradas e o ambiente fiscal segue incerto, o BC "fica limitado para responder à desaceleração", acrescenta Louzada.

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"A bolsa talvez não caia muito mais do que já caiu, até porque o nível de desconto em relação à média dos últimos 10 anos volta a chamar a atenção. É mais de 25% de desconto em relação à média histórica", afirma um analista de uma grande corretora, na condição de anonimato.