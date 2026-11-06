Ibovespa encerra semana em alta, mas dúvida com quadro fiscal limita ganhos

Com os investidores ainda à espera da definição de nomes para compor a nova equipe econômica do governo e medidas de ajuste fiscal, os ativos de renda variável no Brasil terminaram a semana em tom mais positivo, mas com tímida recuperação. O Ibovespa encerrou o dia em alta de 1,39%, aos 168.498,45 pontos, acumulando na primeira semana de novembro um ganho de 0,34%. No ano, sobe 4,58%.

O avanço do dia foi visto por profissionais de mercado como resultado de uma breve retomada de compras pelos investidores depois do forte tombo no preço das ações desde o fim do segundo turno das eleições. Ainda assim, ponderam, o ambiente é de bastante cautela pela falta de sinais objetivos de controle das contas públicas e do próximo nome para o Ministério da Fazenda. O volume financeiro da bolsa sinaliza o compasso de espera dos investidores, com R$ 23 bilhões negociados no dia, abaixo da média.

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"Os movimentos mais favoráveis representam um pouco do mercado encontrando um piso depois de quedas acentuadas. Algumas ações começam a ficar um pouco mais baratas e o mercado volta a ser comprador na margem, mas ainda sem perspectiva à frente enquanto não tivermos os nomes para a Fazenda e qual a agenda do governo", afirma o estrategista-chefe da Monte Bravo, Rai Chicoli.

No exterior, o movimento favorável a ativos brasileiros também se traduziu na alta de 0,77% do EWZ, maior ETF de ações locais negociado em Nova York, dando o tom de procura também pelos estrangeiros. Em outubro, esses investidores ingressaram com R$ 8,2 bilhões no mercado de ações, mas, nos últimos nove dias, o movimento foi de saques. Em novembro até agora, as retiradas somam R$ 2,1 bilhões. No ano, o saldo ainda é positivo em R$ 38,1 bilhões, entre novas ofertas e ações listadas.

"O próprio índice chegou ao patamar de mínima de 2026 e interrompeu a queda até então, mostrando que os investidores encontraram um preço onde se sentem mais confortáveis com a exposição ao risco diante das informações que temos disponíveis hoje {sexta-feira", diz o head da mesa de renda variável e sócio da AW Capital, Lucas Xavier.

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Os investidores também acompanharam no dia os dados do mercado de trabalho americano, que mostraram uma economia fortalecida. O relatório payroll mostrou a criação de 165 mil empregos, ante uma expectativa de 60 mil novas vagas. Uma atividade mais forte mantém as expectativas de uma inflação ainda persistente, exigindo do Federal Reserve (Fed) uma postura dura e uma política monetária contracionista.

Esse cenário, tipicamente, leva a uma retirada de recursos de ativos de risco, mas o tombo recorrente das ações e a consequente abertura de pontos de entrada se sobrepôs aos números do payroll, que pouco fizeram preço ao longo da tarde desta sexta-feira, 6.

"A questão do payroll afetou muito mais o câmbio pela perspectiva de juros mais altos, com migração de custo de oportunidade, mas a bolsa não capturou esse movimento porque, olhando o Brasil, há uma janela de movimentação por causa do nível de preços das ações", afirma a economista e sócia-advisor na Blue3 Investimentos, Bruna Centeno.