Ibovespa emenda 4º recorde histórico, em alta de 0,49%, quase a 134,2 mil

Em alta pela quarta sessão consecutiva - e em renovação de máximas históricas de fechamento na mesma série -, o Ibovespa chegou nesta quarta, 27, a novo nível inédito, na casa dos 134 mil pontos. Com volume reduzido a R$ 14,0 bilhões pela proximidade do fim de ano, o índice oscilou de 133.328,39 a 134.195,47 (+0,50%), em máxima quase no fechamento, também assinalando novo recorde intradia. E encerrou a sessão ainda em alta de 0,49%, aos 134.193,72 pontos. Na semana, sobe agora 1,09% e, no mês, ganha 5,39%, colocando o avanço de 2023 a 22,29%, faltando apenas a sessão de amanhã para fechar o melhor ano desde 2019 para a Bolsa.

continua após publicidade

Em dia de petróleo em baixa acima de 1,5%, o desempenho sem sinal único de Petrobras (ON -0,15%, PN +0,08%) foi compensado pela alta de 0,97% para Vale ON, a ação de maior peso no Ibovespa, em avanço superior ao do minério na China (+0,51% em Dalian), em sessão também positiva para os grandes bancos, à exceção de BB (ON -0,15%). Destaque para Unit de Santander Brasil, em alta de 1,20% no fechamento.

Na ponta ganhadora do Ibovespa nesta penúltima sessão do ano, as varejistas Magazine Luiza (+6,64%) e Casas Bahia (+6,03%) - com a confirmação de que a empresa permanecerá na carteira teórica do índice, na última prévia para janeiro a abril de 2024 -, à frente de Alpargatas (+3,79%) e de Natura (+3,75%) no fechamento. No lado oposto, Raízen (-1,93%), Petz (-1,92%) e Dexco (-1,23%).

continua após publicidade

"A semana entre o Natal e o ano-novo é realmente de volume muito baixo, e o giro vinha se enfraquecendo já desde o dia 18 no mercado à vista, e nos contratos futuros desde o fim da semana passada. Hoje não foi diferente, com os investidores já se preparando para as festas de fim de ano", diz Lucas Serra, analista da Toro Investimentos.

"Os últimos dias foram janelas importantes de ajuste para o mercado, com a Bolsa em renovação de máximas: atingiu e manteve os 134 mil pontos em boa parte da sessão, e fechou nesse patamar recorde, apoiado especialmente em Vale e no setor de siderurgia - com base em dados mais positivos na China e no próprio nível de preço do minério de ferro", diz Erik Sala, analista da DVInvest.

Em Nova York, assim como na B3, o dia foi marcado por fraca liquidez, com o índice amplo, o S&P 500, já bem próximo de sua máxima histórica, de 3 de janeiro de 2022, então aos 4.796 pontos naquele fechamento. Hoje, chegou a virar para o negativo à tarde, mas encerrou em leve alta de 0,14%, aos 4.781 pontos.

Para a Guide Investimentos, o S&P 500 deve continuar "batalhando" para atingir novo pico antes do fim do ano. "A baixíssima liquidez ajuda a justificar tal movimento lateral na sessão desde antes da abertura desta quarta-feira, também nos futuros", na medida em que "o mercado parece estar saturado, no curto prazo", avalia a Guide, em nota.