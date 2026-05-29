Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

Ibovespa despenca com cautela após PIB forte e decisão dos EUA sobre facções, apesar de NY alta

Escrito por Maria Regina Silva (via Agência Estado)
Publicado em 29.05.2026, 11:52:00 Editado em 29.05.2026, 12:00:12
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A possibilidade de um acordo de cessar-fogo entre Estados Unidos e Irã e o ótimos com o setor de tecnologia estimula alta discreta dos índices de ações do Ocidente na manhã desta sexta-feira, 29, mas sem influenciar o Ibovespa. O principal indicador iniciou a última sessão de maio estável, na máxima em 175.064,44 pontos, e logo adotou uma série de mínimas. A queda na carteira é praticamente generalizada. De 79 ações cinco subiam por volta das 11h40.

"Não só o Brasil, mas outros emergentes vêm sofrendo. O investidor começou a olhar para o exterior - o setor de semicondutores e de inteligência artificial", diz Pedro Moreira, sócio da One Investimentos. Segundo Moreira, o estrangeiro que entrou "rápido" na Bolsa brasileira no começo do ano agora está saindo, por mudança na alocação global.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A desvalorização do Ibovespa reflete um pouco o recuo do petróleo - que era de quase 2% mais cedo, mas agora é de 0,88% - a alta forte do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro no primeiro trimestre - o que gera dúvidas sobre cortes da Selic - e a decisão dos EUA de classificar os grupos criminosos do Brasil - Primeiro Comando da Capital (PCC) e Comando Vermelho (CV) - como organizações terroristas internacionais.

"Afeta os bancos ao elevar o risco de congelamento de recursos e de restrições a operações internacionais das instituições", diz Alvaro Bandeira, coordenador de Economia da Apimec Brasil. As ações do setor recuam, sendo a maior queda de 1,73% (Unit de BTG Pactual), enquanto a menos intensa era 0,04% (Unit de Santander), às 11h37.

Quanto ao PIB do PIB do primeiro trimestre, houve altas de 1,1% na margem e de 1,8% no confronto interanual. Ambos os resultados vieram em linhas com as respectivas medianas das estimativas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Felipe Tavares, economista-chefe da BGC Liquidez, chama a atenção para a manutenção da persistência da economia. "Com aquecimento do consumo das famílias, o cenário para política monetária fica ainda mais desafiador", avalia Tavares em nota.

Segundo o economista-chefe do banco BV, Roberto Padovani, o PIB mostra que o País começou o ano bem, pois a alta do indicador sugere que um crescimento da atividade econômica mais próximo a 2%. Porém, alerta que há riscos. Conforme Padovani, parte do crescimento da economia no período reflete os efeitos dos estímulos fiscais e parafiscais do governo federal. Isso, afirma, atua contra o mandato do Banco Central. "Sugere juros mais elevados por mais tempo e, portanto, no fundo, está contratando uma desaceleração", avalia.

Ainda sobre a decisão dos EUA com o enquadramento do PCC e do CV como terroristas Tales Barros, líder de renda variável da W1 Capital, diz que a noticia pode evoluir para algo que de fato venha a afetar eventualmente as relações diplomáticas ou até financeiras entre o Brasil e os EUA. "Aí, sim, o mercado pode passar a precificar de uma maneira mais relevante", afirma.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ontem, o Ibovespa fechou em baixa de 0,39%, aos 175.063,41 pontos.

Às 11h43 desta sexta, caía 1,11%, aos 173.126,72 pontos, ante recuo de 1,36%, na mínima aos 172.686,36 pontos - nível visto pela ultima vez no fim de janeiro. Assim, perdia 7,56% em maio contra alta de 2,50% do Dow Jones, índice da Bolsa de Nova York.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
bolsas ibovespa
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV