Ibovespa despenca após reeleição de Lula e aciona circuit breaker

Negociações ficaram suspensas por 30 minutos, algo que não acontecia desde a pandemia, em março de 2020.

A B3 acionou nesta segunda-feira, 26, por volta das 10 horas, o mecanismo de circuit breaker após registrar queda de 10% do Ibovespa em relação ao fechamento anterior. Com isso, a negociação de ativos no mercado à vista foi suspensa por 30 minutos. O índice abriu às 10h38, com a maioria dos papéis ainda em leilão, ignorando o tom positivo das bolsas norte-americanas e europeias.

Após máxima aos 205.088,74 pontos, perto da abertura (205.070,19), o Ibovespa aprofundou queda para 17,34%, na mínima aos 169.516,43 pontos, em reação à reeleição do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ontem.

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Parte relevante de investidores esperava a eleição do senador Flávio Bolsonaro (PL), que indicava que adotaria uma política fiscal menos expansionista que o seu adversário. Neste cenário de aversão a risco prevalece.

"O segundo turno não foi uma surpresa, e sim o primeiro. A volatilidade grande que o mercado estava imprimindo veio por conta da mudança da não vitória de Flávio. Então, investidores desovam papéis mais relacionados ao governo, como Petrobras -12%/PN e -10%: ON e Banco do Brasil -31%", afirma Luis Ferreira, diretor de investimentos para as Américas do EFG.

Para Ferreira, a reação desta segunda-feira reflete mais um ajuste de posicionamento do que uma mudança estrutural de cenário.segundo ele o mercado vinha precificando desde meados de agosto uma possível vitória de Flávio Bolsonaro, o que gerou rali em ativos locais e queda do dólar. Com a confirmação da reeleição de Lula, essa "aposta" tende a ser devolvida, com pressão no câmbio e abertura relevante nos juros futuros.

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Segundo Gabriel Magno, chefe de alocação de investimentos e sócio da AW Capital, a reação dos ativos não surpreende, e sim o resultado da eleição do segundo turno. "Era sabido que se o Lula ganhasse, os mercados iam corrigir. O mercado estava com precificação forte, as chances de ele vencer eram pequenas", diz.

De acordo com Magno, o maior recente do mercado é como ficarão as contas públicas do Brasil a partir de 2027, em meio a aumentos de benefícios pelo governo. "Tudo isso gera um curto. O mercado olha para essa eleição e pensa: como vou confiar?."

Conforme Daniel Teles, especialista e sócio da Valor Investimentos, a percepção dos agentes é que o governo pode continuar com gastos altos, permanecendo com o crédito subsidiado, com políticas mais populistas e aumento da dívida em proporção do Produto Interno Bruto (PIB). "Então, a trajetória é de alta para os juros futuros."

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O último acionamento de circuit breaker na B3 ocorreu em março de 2020, durante a turbulência provocada pela pandemia de covid-19. Naquele mês, o mecanismo foi acionado seis vezes. Desde sua adoção, em 1997, foram 24 acionamentos, contando com o de hoje. Nenhuma eleição presidencial havia provocado a interrupção das negociações na Bolsa brasileira.

Pelas regras da B3, uma queda de 10% do Ibovespa em relação ao fechamento do pregão anterior interrompe as negociações por 30 minutos. Após a reabertura, se a desvalorização atingir 15%, ocorre uma nova paralisação, de uma hora. Caso o índice chegue a uma queda de 20%, a Bolsa pode suspender os negócios por prazo indeterminado.

Lula venceu de virada no segundo turno, algo inédito na história do País, com 51,79% dos votos válidos (64,26 milhões), ante 48,21% de Flávio, que recebeu 59,83 milhões. A diferença foi de cerca de 4,430 milhões votos, maior que em 2014 e 2022.

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O Ibovespa Futuro abriu em queda de quase 15%, perto do limite de oscilação autorizado pela B3 antes da abertura, em meio correção. Os negócios foram paralisados com a cotação do Ibovespa futuro em queda de 14,84%, aos 177.215 pontos. A Bolsa teve que expandir duas vezes os limites para todos os ativos. Na reabertura dos negócios, o índice Bovespa futuro elevou a queda para 19,84%, aos 166.800 pontos.

Nesta semana no exterior, o foco é a decisão sobre juros do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos), além de balanços aqui e lá fora.

Às 11h48, o Ibovespa caía 16,15%, aos 171.931,23 pontos. "Como há muitas ações em leilão, a queda pode ser menor", diz Magno da .

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De 76 ações, seis subiam, com Suzano liderando (+8,57%). Já Vamos puxava a corrente das quedas (-56,94%), em meio à disparada dos juros futuros.