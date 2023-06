Ibovespa descola de NY, ganha fôlego e supera resistência dos 118 mil pontos

Depois de uma leve correção na terça-feira, 13, o Índice Bovespa abriu em alta nesta quarta-feira, 14, e vem ampliando o ritmo nos últimos minutos, passando a superar o patamar dos 118 mil pontos, no qual não operava desde 7 de novembro. A alta é generalizada entre os segmentos econômicos negociados no mercado de ações, mas é potencializada pelo avanço expressivos dos papéis de commodities, como Vale e Petrobras, todos subindo mais de 2%.

Para Matheus Spiess, analista da Empiricus Research, o Ibovespa retoma hoje o mesmo movimento que o levou a subir por sete pregões consecutivos, com uma leve pausa ontem.

Ele afirma que o contexto é positivo para a bolsa brasileira, que vive sua própria dinâmica, em um ambiente de expectativa de queda de juros e ajuste no valuation das ações.

Uma evidência desse movimento, afirma, é o bom desempenho do índice de small caps, que sobe além do Ibovespa.

A alta no Brasil ocorre mesmo com o ambiente de expectativa pela decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), para a qual se espera uma pausa nos aumentos de juros. Em Nova York, as bolsas oscilam próximas da estabilidade.

Por aqui, às 11h11 o Ibovespa subia 1,23%, aos 118.173,01 pontos. Na máxima, o índice chegou a avançar 1,38% (118.358,29 pontos). O Índice de Small Caps avançava 1,41%. Vale ON subia 2,11%, enquanto Petrobrás ON e PN avançavam 2,54% e 2,46%.