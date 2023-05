Ibovespa desacelera alta e se afasta de 110 mil pontos com NY, metálicas e de olho em Petrobras

Maria Regina Silva (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Depois de alcançar os 110 mil pontos pouco antes do fechamento deste texto, o Ibovespa desacelerou o ritmo de alta, em meio à piora das bolsas em Nova York, nos Estados Unidos, onde há impasse sobre a dívida norte-americana, e das ações ligadas a commodities metálicas. Além disso, os papéis da Petrobras, que subiram mais de 5% há pouco, desaceleravam o ritmo, em meio à entrevista do presidente da empresa, Jean Paul Prates, que detalha a nova política de preços da estatal.

continua após publicidade .

Com a alteração, a gasolina tipo A terá redução de R$ 0,40 a partir de quarta-feira. Prates disse também que a nova política não desconsiderará os preços internacionais e pode gerar menos volatilidade. "O fato de não ter vindo nada bombástico, alivia, e o fato de que os dividendos virão, também atenua", avalia o estrategista-chefe do Grupo Laatus, Jefferson Laatus.

A redução na gasolina é de 12,6%. Prates também anunciou que a empresa reduzirá em R$ 0,44 por litro o seu preço médio de venda de diesel tipo A para as distribuidoras, que passará de R$ 3,46 para R$ 3,02 por litro. Os preços do Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), mais conhecido como gás de cozinha, também terá uma redução de R$ 0,69 por quilo no preço médio.

continua após publicidade .

Em nota divulgada logo após o anúncio, a Petrobras destacou que o valor efetivamente cobra ao consumidor final no posto é afetado também por outros fatores, como impostos, mistura de biocombustíveis e margens de lucro das distribuidoras e da revenda.

Às 11h36, as ações da Petrobras subiam 3,31% (PN) e 2,70% (ON). "Ao que tudo indica é que essa política de preços da Petrobras já estava no preço. Contudo, as falas de Prates foram bem otimistas, de que a Petrobras não deixará de ser competitiva, de que a empresa não deixará de concorrer com seus concorrentes", avalia Alan Dias Pimentel, especialista de investimentos da Blue3 Investimentos.

A política de preços de combustíveis da estatal, anunciada hoje, que substituirá a política de paridade de importação (PPI), usa referências de mercado como: o custo alternativo do cliente, como valor a ser priorizado na precificação; e o valor marginal para a Petrobrás.

continua após publicidade .

"O mercado esperava algo pior, traçava um cenário ruim em meio a possibilidades de inviabilização da importação de diesel. A empresa vai continuar com a política de dividendos forte e por mais que tenha custos com a nova política, a gestão diz que não deixará a companhia gerar prejuízo. Vai considerar alguns ajustes regionais, mas sem desconsiderara totalmente o internacional", avalia Bruno Takeo, analista da Ouro Preto Investimentos.

As atenções ficam ainda na entrevista do relator do arcabouço fiscal, Cláudio Cajado (PP-BA), após a conclusão do texto. O relatório trará novos "gatilhos" (travas de gastos) em caso de descumprimento da meta fiscal. Isso significa que, se o governo não alcançar o resultado primário estipulado, ficará proibido de fazer uma série de novos gastos. Amanhã, os deputados votarão o regime de urgência, para acelerar a tramitação da proposta. Na quarta-feira que vem, está prevista a votação do mérito do texto.

O clima de certa cautela nos mercados do exterior reflete dados de atividade menores do que o esperado na China e incertezas a respeito das negociações sobre o orçamento federal e o teto da dívida americana.

continua após publicidade .

Conforme Guide Investimentos, os indicadores chineses trouxeram "avanços interanuais da produção industrial, das vendas no varejo e do investimento em ativos fixos menores do que os previstos em abril, corroborando a visão de uma retomada mais lenta na segunda maior economia do planeta", cita em nota.

Apesar dos números fracos chineses, o minério de ferro fechou em alta de 1,12% em Dalian, enquanto o petróleo cedia 0,19%. As ações da Vale caíam 1,32%, contaminando os demais papéis do segmento.

O Ibovespa subia 0,18%, aos 109.229,13 pontos, ante máxima diária aos 110.151,03 pontos, em alta de 1,03%. Ontem, o Índice Bovespa fechou em alta de 0,52%, aos 109.029,12 pontos.