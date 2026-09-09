Ibovespa cai quase 1% com aversão ao risco após nova onda de conflitos EUA-Irã

Depois da recente animação dos investidores com o avanço de Flávio Bolsonaro (PL) nas pesquisas eleitorais, o mercado passou por um dia de maior aversão ao risco que predomina no exterior, onde novas notícias a respeito dos conflitos no Oriente Médio provocaram um ajuste de posições globalmente. O Ibovespa se afastou das mínimas no fechamento, firmando-se nos 185 mil pontos (185.629,04 pontos), mas seguiu em queda (-0,93%) até o fim dos negócios.

Nesta quarta-feira, 9, novos ataques a bases e navios dos EUA no Estreito de Ormuz levaram o petróleo Brent para novembro, negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE), a fechar em alta de 3,36%, a US$ 101,21 o barril, voltando ao teto registrado no fim de julho. A alta do petróleo motiva ajustes nas carteiras dos alocadores globais pelo receio de que isso gere efeitos inflacionários no mundo. Na esteira do movimento da commodity, a Petrobras foi a única ação entre as blue chips a sustentar um pregão positivo.

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"O mercado é muito movido pelas surpresas, o que vem afetando os mercados são variações do mesmo tema. Enquanto não tiver um movimento definitivo do fim do conflito entre EUA e Irã em que diminua o risco e a eleição brasileira, os ativos vão oscilar bastante", afirma Rodrigo Knudsen, sócio da Portogallo Family Office.

Na última hora do pregão, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou decreto que reduziu o PIS/Cofins sobre a gasolina em R$ 0,63 por litro de gasolina e que corta o PIS/Cofins em R$ 0,19 por litro do etanol, zerando toda a tributação do produto. Também assinou Medida Provisória que prevê alívio de mais R$ 1 no litro do diesel. Para os especialistas e analistas, porém, o efeito sobre a renda variável local foi limitado.

"Com o Brent beirando US$ 100, o petróleo mais alto significa inflação mais alta e, com isso, menos espaço para cortes de juros. Isso penaliza os ativos de risco. Nesse cenário, quem vai melhor são petróleo e commodities. E essas medidas do governo para conter o preço dos combustíveis, na minha visão, não fazem muito preço, o movimento do setor vem muito mais da alta do petróleo do que da medida em si", afirma Rodrigo Alvarenga, sócio da One.

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Lucas Tambellini, head de renda variável da Lifetime, concorda que o efeito das medidas anunciadas fez pouco preço. "O mercado mudou pouco depois dessa notícia. Hoje temos espaço para o investidor embolsar mais lucros, além de estarmos importando esse movimento de risk off fuga do risco global por conta dos Estados Unidos e do Irã, já que o conflito entre eles só tem se agravado. Mas vejo espaço para a bolsa andar mais à frente, porque a nossa bolsa continua com um valuation avaliação de preço bem descontado", diz.