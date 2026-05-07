TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

Ibovespa cai mais de 1% com Petrobras, bancos e cautela no exterior

Escrito por Fernanda Bompan (via Agência Estado)
Publicado em 07.05.2026, 12:26:00 Editado em 07.05.2026, 12:37:34
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O Ibovespa aprofundou as perdas após a abertura nesta quinta-feira, 7, pressionado principalmente pelas quedas das ações da Petrobras, dos bancos e da Vale. O petróleo segue em queda próxima de 4%, enquanto as bolsas em Nova York operam sem direção única.

Na quarta-feira, 6, o Ibovespa fechou com alta de 0,50%, a 187.690,86 pontos, com giro a R$ 29,2 bilhões.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Nesta quinta-feira, por volta das 12 horas, o índice operava com queda de 1,76%, a 184.469 pontos, com mínima a 183.801 e máxima de 187.779 pontos.

No cenário doméstico, investidores acompanham o encontro entre o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o presidente dos EUA, Donald Trump, em Washington.

A reunião deve tratar de comércio bilateral, minerais críticos, segurança pública e combate ao crime organizado, em meio à preocupação do governo brasileiro com a possibilidade de os EUA classificarem PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo Bruna Sene, analista de renda variável da Rico, os desdobramentos do encontro podem influenciar o humor dos investidores ao longo do pregão.

Investidores também acompanham a repercussão da 5ª fase da Operação Compliance Zero, da Polícia Federal, que passou a mirar o núcleo político da investigação envolvendo o Banco Master e o banqueiro Daniel Vorcaro.

A operação teve como alvo o senador Ciro Nogueira (PP-PI), em meio a suspeitas de favorecimento legislativo ao banco, o que reforçou a cautela local.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além da agenda política, os investidores repercutem uma bateria de balanços corporativos, com destaque para o resultado do Bradesco. O banco registrou lucro recorrente de R$ 6,81 bilhões no primeiro trimestre, alta de 16,1% em um ano.

Em teleconferência, o diretor de relações com investidores, André Carvalho, afirmou que a instituição adotou postura mais cautelosa diante da deterioração do cenário macroeconômico e geopolítico. Ainda assim, destacou que o banco entregou o nono trimestre consecutivo de crescimento do lucro e manteve avanço das receitas.

A temporada de balanços segue intensa e tende a movimentar setores específicos da bolsa. Entre os resultados já divulgados, investidores acompanham números de Ultrapar, Vibra Energia, Rede D'Or, Totvs e Minerva Foods. Após o fechamento, ainda são esperados os balanços da B3, Sabesp, Lojas Renner, Magazine Luiza e Localiza, entre outros.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Entre os indicadores domésticos, a produção industrial subiu 0,1% em março ante fevereiro, segundo o IBGE, acima das expectativas colhidas pelo Projeções Broadcast. Na comparação anual, a alta foi de 4,3%, também acima das projeções. Já o IVAR, da FGV, mostrou aceleração dos aluguéis residenciais em abril, com avanço de 0,52%, após alta de 0,40% em março.

Apesar do tom mais favorável no exterior, Sene avalia que os ativos ainda seguem sujeitos à volatilidade. "A queda do petróleo tende a pressionar as ações das petroleiras, que têm peso relevante no índice, e a falta de uma solução definitiva para o conflito segue adicionando volatilidade aos mercados", afirma.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
bolsas ibovespa
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV