Ibovespa cai mais de 1% com impasse sobre negociação EUA-Irã e decepção com balanço da Vale

O compasso de espera do mercado pela decisão de juros no Brasil e nos Estados Unidos hoje, em meio a incertezas elevadas com o conflito entre EUA e Irã empurra o Ibovespa para baixo na sessão desta quarta-feira, 29.

A valorização de 0,90% do minério de ferro em Dalian, na China, e de quase 5% do petróleo é insuficiente para evitar queda do principal indicador da B3. A ação da Vale despenca quase 5% após divulgar crescimento em seu lucro menor do que o esperado por analistas, ontem, após o fechamento da B3.

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Ainda ficam no foco uma série de indicadores do Brasil e do exterior, bem como balanços, como Santander e Weg, cujos números já saíram, e outros que ainda sairão, caso de Suzano, Motiva e Multiplan dão sequência à safra de balanços do primeiro trimestre hoje. Nos EUA, quatro das "Sete Magníficas" divulgam resultados trimestrais nesta quarta-feira depois do fechamento das Bolsas de Nova York: Microsoft, Alphabet, Amazon e Meta.

A situação entre EUA e Irã continua indefinida, impulsionando o petróleo pelo terceiro dia seguido. Por volta das 10h30, os contratos futuros aceleraram os ganhos para mais de 5%, com o Brent se aproximando de US$ 110 por barril, após relatos de que o presidente dos EUA, Donald Trump e petrolíferas discutiram manter o bloqueio ao Irã "por meses", se necessário.

Mais cedo, Trump afirmou, em postagem na Truth Social, que o Irã "não consegue se acertar" e precisa "ficar esperto logo", em meio ao impasse nas negociações para encerrar a guerra entre os dois países.

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Como as posições negociadoras de ambos os lados permanecem distantes, agentes do mercado financeiro passaram a adotar uma postura menos otimista em relação às negociações diplomáticas. Isso deve continuar a contribuir para um avanço contínuo dos preços do petróleo, afirma, em nota, Bruno Cordeiro, especialista de Inteligência de Mercado da StoneX.

Neste ambiente de pressão inflacionária, por conta dos efeitos da guerra, o Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) subiu 2,69% em abril, após alta de 0,52% em março, ficando acima da mediana das projeções (2,68%).

Por isso, cresce a expectativa pelo comunicado do Comitê de Política Monetária (Copom), que sai depois da divulgação da decisão, esperada para as 18h30. Espera-se corte de 0,25 ponto porcentual da Selic, para 14,50% ao ano, e um tom mais duro na comunicação. Para o Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos), espera-se manutenção dos juros na faixa de 3,5% a 3,75%.

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No campo corporativo, a WEG registrou lucro líquido de R$ 1,457 bilhão no primeiro trimestre deste ano, o que corresponde a uma queda de 5,7% na comparação com igual etapa do ano passado. A ação da Weg perdia 2,83% às 11h19.

Já a Vale apresentou lucro líquido atribuível aos acionistas de US$ 1,893 bilhão no primeiro trimestre deste ano, avanço de 36% ante igual período de 2025, abaixo do esperado. No horário citado acima, o papel da mineradora recuava 4,48%.

Conforme a Monte Bravo, a surpresa negativa no resultado do primeiro trimestre da Vale pode ser explicada por uma ligeira deterioração nos custos da operação de ferro e por impactos negativos dos mecanismos de ajuste de preço na divisão de Metais Básicos.

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Já a Braskem informou que foi comunicada pela Novonor e Petrobras sobre a substituição de candidatos que compõem a chapa indicada por essas acionistas para a eleição do conselho de administração na Assembleia Geral Ordinária marcada para hoje. Braskem subia 1,77%.

A Unit do Santander recuava 1,55% - movimento retratado nos papéis dos demais bancos na B3. O banco abriu hoje a temporada de balanços do primeiro trimestre do setor. O Santander Brasil teve lucro líquido gerencial, que desconsidera o ágio de aquisições, de R$ 3,788 bilhões no primeiro trimestre de 2026, queda de 1,9% ante o registrado em igual período de 2025.

Ontem, o Ibovespa fechou em baixa de 0,51%, aos 188.618,69 pontos.

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Às 11h22 desta quarta-feira, caía 1,08%, aos 186.581,54 pontos, ante recuo de 1,24%, em 186.289,10 pontos e máxima em 188.709,96 pontos (alta de 0,05%). Abriu estável aos 186.618,69 pontos.