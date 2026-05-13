TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

Ibovespa cai e vai a 177 mil pontos após notícia sobre contato entre Flávio Bolsonaro e Vorcaro

Escrito por Maria Regina Silva (via Agência Estado)
Publicado em 13.05.2026, 15:35:00 Editado em 13.05.2026, 15:43:52
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O Ibovespa opera com queda de mais de 1% e segue renovando mínimas e perdeu há pouco a marca dos 178 mil pontos, em meio à informação de que o senador e candidato à Presidência da República, Flavio Bolsonaro (PL-RJ), pediria dinheiro, conforme reportagem do Intercept Brasil, para o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, para pagar despesas com o filme Dark Horse, que conta a história do ex-presidente Jair Bolsonaro.

"Pesa, pois o candidato da direita com mais chance de vencer a eleição deste ano está envolvido diretamente com o Banco Master, conforme a notícia", diz o estrategista-chefe do Grupo Laatus, Jefferson Laatus. "Temos de esperar o que o Flávio vai falar, mas já contaminou a campanha", completa, dizendo ainda que a MP do governo para reduzir o preço da gasolina já era esperada, mas reforça a piora dos ativos brasileiros.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Às 15h25, o Ibovespa caía 1,48%, aos 177.664 pontos, na mínima da sessão, após máxima e abertura na faixa dos 180 mil pontos.

Em Nova York, os índices das bolsas subiam, com exceção do Dow Jones (-0,11%).

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
bolsas ibovespa
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV