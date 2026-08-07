Ibovespa cai com sinais de saída de estrangeiro, apesar de alta em NY após payroll

Depois de subir 0,32%, na máxima em 176.116,84 pontos e abertura estável em 175.546,36 pontos, o Ibovespa seguiu para baixo na manhã desta sexta-feira, 7, renovando uma série de mínimas. Assim perdia cerca de 2.600 pontos. Investidores avaliam vários balanços de empresas brasileiras, com destaque para Petrobras, e dados de emprego dos Estados Unidos.

A economia dos EUA cortou 23 mil empregos em julho, em termos líquidos. As estimativas de analistas consultados pelo Projeções Broadcast variavam de criação de 63 mil e 130 mil postos de trabalho, com mediana de 80 mil. A taxa de desemprego norte-americana caiu para 4,1% em julho, ante 4,2% em junho, mesmo nível esperado por especialistas.

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Conforme Silvio Campos Neto, economista-sênior da Tendências Consultoria, o sinal de enfraquecimento do emprego dos EUA corrobora com a leitura de outros indicadores do país informados nesta semana. "Embaralha um pouco a visão de alguns dirigentes do Fed, de expectativas de alta dos juros americanos. Claro, ainda há preocupação inflacionária. Por isso, será importante avaliar os próximos dados de inflação", diz.

"Lá fora, o mercado parece satisfeito com o payroll mais fraco, o que pode interromper o plano de subir juros do Fed esse ano, ou pelo menos em setembro", diz Gustavo Cruz, CIO da Sintra Investimentos. Conforme o estrategista-chefe, no Brasil, há atenção maior nos resultados corporativos.

"O recuo na taxa de desemprego é o que está gerando dúvidas. Não faz sentido cair e, ao mesmo tempo, o mercado de trabalho ter fechado vagas. Payroll negativo, em tese, é desinflacionário, mas desemprego baixo é mais inflação, ainda mais sem um acordo entre EUA e Irã", diz o estrategista-chefe do Grupo Laatus, Jefferson Laatus.

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Os rendimentos dos Treasuries cedem nesta manhã, influenciando os juros futuros no Brasil. Na contramão dos outros mercados (câmbio e juros), parece mais técnico do que fundamento. Tendência de fluxo estrangeiro de saída em agosto, diz Bruno Takeo, estrategista da S4 Consultoria de Investimentos.

Conforme ele, o mercado brasileiro de ações parece ter funcionado como um "hedge" de tecnologia - quando tech vai mal, alocação Brasil melhora e vice versa

A ausência de um desfecho das negociações para a reabertura do Estreito de Ormuz continua atraindo atenções. Os contratos futuros de petróleo operam com volatilidade nesta manhã, após ganhos registrados na madrugada. Já o minério de ferro subiu 0,35%, hoje, em Dalian, na China.

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No fim do pregão da quinta-feira, o Ibovespa caiu 1,23%, aos 175.546,36, perto da mínima de 175.514,86. Na máxima do dia, o principal índice da B3 foi aos 177.720,00 pontos.

Na mesma quinta-feira, a Petrobras informou alta anual de 120,3% em seu lucro líquido, acima do esperado por analistas. Além disso, a estatal anunciou dividendos de R$ 1,34 por ação.

A companhia reportou lucro líquido de US$ 10,428 bilhões no segundo trimestre de 2026, alta de 120,3% em um ano e 27% acima da média do Prévias Broadcast. O Ebitda ajustado somou US$ 18,615 bilhões, crescimento de 101,4% na comparação anual e 6,9% acima das projeções. Já a receita de vendas subiu 59,8% e alcançou US$ 33,607 bilhões, 7,4% abaixo das estimativas. Porém, as ações cediam entre 15% (PN) e 1,82% (ON), às 11h38. Vale subia 0,24%. Bancos recuavam, com exceção de Unit de Santander (+1,3%).

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Às 11h39 desta sexta, o Ibovespa caía 1,25%, na mínima aos 173.355,53 pontos, acumulando queda semanal de 2,56%. Na semana passada, acumulou ganho de 2,27% - o segundo consecutivo.