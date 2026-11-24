O Ibovespa passou a ceder na tarde desta terça-feira, 24, principalmente mediante a perspectiva de desaceleração econômica global que prejudicou as ações de commodities, com destaque para Vale (-5,51%). Investidores também citam que a euforia com o noticiário fiscal pela manhã não se sustentou, pois não se pode colocar a mão no fogo até que o governo consiga aprovar a proposta de emenda constitucional (PEC) que foque nas despesas obrigatórias.

Nesse sentido, o Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) apurou que a disputa interna pela PEC será mais delicada, pois prevê impactos na saúde e na educação, do que a ocorrida com o projeto de lei complementar (PLP) do ajuste fiscal sancionado nesta terça.

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Após máxima aos 167.579,78 pontos (+0,43%) pela manhã e mínima aos 164.023,39 pontos (-0,47%) à tarde, o Ibovespa fechou em baixa de 0,43%, aos 164.089,81 pontos, com giro financeiro de R$ 24,3 bilhões. Vale figurou entre as maiores baixas desde cedo e Petrobras, que chegou a testar alta, sucumbiu à queda de 1,51% (ON) e 1,82% (PN) de olho no Plano de Negócios com aumento de capex e após a presidente Magda Chambriard dizer que dividendos extraordinários são um potencial, mas não uma promessa.

Para o estrategista-sênior da Tullet Prebon, Nicolas Borsoi, o Ibovespa perdeu fôlego porque investidores globais têm colocado na conta uma desaceleração da economia mundial, que acaba sendo um ponto negativo para o apetite por commodities, e também de olho nos próximos passos relacionados ao fiscal.

Eduardo Carlier, co-diretor da Azimut Brasil, também aponta que a revisão de crescimento econômico global pesa para Vale, além da alta no custo do frete e o preço do minério de ferro em baixa recente - apesar de, nesta terça-feira, a commodity ter subido 1% em Dalian. Pondera, ainda, que a avaliação do mercado pela manhã de que a política fiscal estaria andando, não se sustentou.

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"As incertezas com o fiscal e a resistência em dar nomes da nova equipe econômica pesam e devem continuar sendo o vetor negativo para uma respirada em nosso mercado financeiro", afirma o analista Pedro Galdi, do AGF. Ele observa, contudo, que a aprovação do PLP fiscal pela Câmara dos Deputados ajudou na trégua da alta do dólar e dos juros futuros, e chegou a melhorar o humor na B3 mais cedo.

A Lei Complementar nº 239, derivada do PLP nº 299/2026 do ajuste fiscal, foi publicada nesta tarde em edição extra do Diário Oficial da União (DOU). Depois de mudanças feitas pelo Senado no texto original, a estimativa de economia caiu ligeiramente, passando para R$ 50 bilhões em 2027.

Agora o mercado fica atento à possibilidade de o governo começar 2027 com um contingenciamento maior de despesas e reduzir de 2,5% para 2% o limite de crescimento real dos gastos públicos já no primeiro Relatório Bimestral de Avaliação de Receitas e Despesas do próximo ano, segundo uma fonte confidenciou à Broadcast.

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"A Bolsa chegou a subir 1,7% pela manhã, mas devolveu todo o ganho e opera perto da estabilidade, sinal de que o investidor ainda quer ver as medidas saírem do papel", avalia Felipe Fortuna, sócio da HCI Advisors.