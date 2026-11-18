O cenário de menor demanda por ativos de risco no exterior somado ao ceticismo dos investidores com o ajuste fiscal proposto pelo governo levou o Ibovespa a terminar o pregão desta quarta-feira, 18, com queda de 1,34%, aos 167.537,95 pontos, depois de tocar o piso em 167.099,04 pontos ao longo da tarde. O giro financeiro no dia foi de R$ 23 bilhões, inferior à média, novamente em meio à cautela que predomina nos negócios na renda variável.

As sucessivas baixas das ações brasileiras já levam o Ibovespa a ter ganhos zerados no acumulado de novembro (-0,23%). No ano, o índice ainda sobe 3,98%. No pregão desta quarta-feira, bancos, Petrobras e Vale caíram em bloco.

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O principal vetor para a aversão ao risco é o ambiente doméstico, onde predominam as dúvidas quanto à capacidade do governo de entregar uma mudança nas contas públicas que controle o nível de endividamento. Nesta tarde, o mercado acompanhou a votação no Senado dos destaques ao projeto de lei complementar (PLP) do ajuste fiscal, ainda pouco convencido de que as medidas propostas sejam suficientes. Com o mercado ainda aberto, dois destaques já haviam sido rejeitados.

Para o sócio e especialista em renda variável da Davos Financial Partnership, Marcelo Boragini, a discussão do PLP contribui para a pressão sobre os ativos em um momento em que investidores ainda enxergam dificuldade do governo para avançar nas negociações. "Na dúvida, o mercado vende papéis", afirma. "O fiscal já vem pesando há bastante tempo e mantém o mercado de olho em um governo com histórico de gastar mais do que arrecada. É uma aversão ao risco bem forte."

No exterior, a possibilidade de o Federal Reserve (Fed) elevar os juros em 0,25 ponto porcentual na reunião de dezembro também reduziu o apetite por risco, movimento endossado pela divulgação da ata da última reunião de política monetária da autoridade monetária. Juros mais altos nos Estados Unidos tendem a enxugar a liquidez global e pressionar os ativos de mercados emergentes. Em Nova York, o EEM, maior ETF ligado às ações emergentes, recuou 0,67%.

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O assessor de investimentos da InvestSmart Bruno Ponciano observa que o ambiente externo mais adverso encontra a bolsa brasileira já fragilizada por um mês de retirada de capital estrangeiro - em novembro até agora, R$ 5,34 bilhões já foram sacados da bolsa por parte desses investidores. "Não vamos fugir das consequências de uma alta de juros lá fora", afirma.

A queda mais pronunciada do mercado local, no entanto, mostra que os fatores domésticos ainda se sobrepõem na definição da trajetória da bolsa. O trader da Meraki Capital Juan Lopes avalia que o mercado segue especialmente sensível às sinalizações sobre a condução da política fiscal e à definição da equipe econômica. "Todos os olhos estão no Ministério da Fazenda e em se vai haver alguma sinalização a mais para melhorar o quadro fiscal. O mercado tem sido muito sensível a isso nos últimos dias", diz.