Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

Ibovespa cai com cautela política e dados dos EUA mostrando piora em expectativas inflação

Escrito por Maria Regina Silva (via Agência Estado)
Publicado em 22.05.2026, 11:48:00 Editado em 22.05.2026, 12:01:53
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O Ibovespa cai na manhã desta sexta-feira, 22, em meio à cautela política e fiscal no Brasil, além de preocupações com os efeitos da guerra no Oriente Médio na economia global e dados dos Estados Unidos mostrando piora das expectativas do consumidor e da inflação. Paralelamente, a queda de 0,13% do minério de ferro em Dalian pesa nas ações ligadas à commodities na B3. Já o petróleo avança mais de 1%, mas é insuficiente para estimular os papéis da Petrobrás.

Investidores monitoram desdobramentos das negociações indiretas entre os EUA e o Irã para o fim do conflito no Oriente Médio. O mercado também aguarda a cerimônia de posse de Kevin Warsh na presidência do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), ao meio-dia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

"A maior pressão interna é a parte política. Foi divulgada a pesquisa Apex/Futura e o levantamento Datafolha está previsto para sair hoje. O mercado está tentando entender como fica realmente a competitividade do Flávio Bolsonaro na disputa eleitoral a presidente deste ano. Isso traz uma grande volatilidade", diz Pedro Moreira, sócio da One Investimentos.

O mercado, ainda, aguarda o relatório bimestral de receitas e despesas do governo federal sairá às 15 horas, acompanhado de entrevista dos ministros Bruno Moretti (Planejamento) e Dario Durigan (Fazenda). Ainda ficam no foco os diretores de Política Monetária do Banco Central, Nilton David, e o de Política Econômica, Paulo Picchetti, que participam da reunião trimestral com economistas.

Na noite de ontem, Durigan afirmou que o governo aumentará o bloqueio orçamentário no relatório. Já há R$ 1,6 bilhão bloqueado e esse valor será elevado, disse Durigan em entrevista à CNN. "A gente vai caminhar com aumento de bloqueio, portanto o governo cortando na própria carne", disse ele, que também revelou que não haverá contingenciamento no documento, uma vez que as receitas estão evoluindo em linha com o esperado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na política, pesquisa divulgada hoje pela Apex/Futura mostra que o presidente e pré-candidato à reeleição pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva, lidera os cenários de primeiro e segundo turnos da corrida ao Palácio do Planalto. O levantamento é o primeiro desse instituto a captar os efeitos da divulgação do áudio em que o senador e presidenciável Flávio Bolsonaro (PL) pede dinheiro ao banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master, para a autobiografia do seu pai "Dark Horse". Há expectativa, ainda hoje, de divulgação de pesquisa Datafolha.

No exterior, o governo do Paquistão ampliou os esforços diplomáticos para tentar reduzir as tensões entre o Irã, os Estados Unidos e Israel. O comandante do Exército do paquistanês, Asim Munir, viajou para Teerã, no Irã, segundo fontes. Já a Marinha da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC, na sigla em inglês) informou que 35 embarcações comerciais atravessaram o Estreito de Ormuz nas últimas 24 horas.

Em Nova York, as bolsas abriram com valorização, mas reduziram a alta após a divulgação do índice de sentimento do consumidor nos Estados Unidos, da Universidade de Michigan, que indicou queda no sentimento do consumidor e alta nas expectativas de inflação nos horizontes de 1 e 5 anos nos EUA. Os dados elevam a cautela com a política monetária do Fed. Neste sentido, também pode dificultar o trabalho do Comitê de Política Monetária (Copom).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Hoje, o mercado de Treasuries fecha mais cedo devido ao feriado de Memorial Day, na segunda-feira, nos EUA.

Ontem, o Ibovespa fechou em alta de 0,17%, aos 177.649,86 pontos, acumulando valorização semanal de 0,21%, após recuo de 3,71% na semana anterior.

Às 11h42 desta sexta-feira, o Índice Bovespa caía 1,28%, aos 175.382,73 pontos, ante declínio de 1,46%, na mínima em 175.061,27 pontos. Assim, o índice perdeu quase 2.600 pontos entre a máxima aos 177.648,58 pontos - mesmo nível da abertura estável - e a mínima.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
bolsas ibovespa
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV