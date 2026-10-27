Ibovespa cai com ações de 1ª linha, NY e incertezas fiscais, mesmo após tombar ontem

Mesmo após o estresse do pós-eleição, o Ibovespa opera em queda na manhã desta terça-feira, 27. Na segunda-feira, o índice fechou no menor nível desde 31 de agosto de 2026. Analistas atribuíram o movimento a uma recomposição após ganhos recentes, já que parte relevante do mercado esperava que o senador Flávio Bolsonaro (PL) vencesse a eleição - e não que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), fosse reeleito.

O recuo hoje reflete, em parte, as incertezas fiscais e a ausência de sinais do governo sobre quem comandará a equipe econômica a partir de 2027. Mais cedo, o Índice até subiu cerca de 1%, mas não se sustentou.

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Diante do temor de descontrole de gastos, o mercado passou a enxergar menos espaço para cortes da Selic. Por isso, investidores acompanham com atenção a entrevista do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, nesta manhã, sobre o Relatório de Estabilidade Financeira (REF), divulgado hoje. "Para ver se haverá pistas da política monetária. É a primeira coletiva de imprensa dele, após a reeleição do Lula", diz Ian Lopes, economista da Valor Investimentos. "Temos de ver quem será o ministro da Fazenda", completa.

Ontem, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse, em entrevista ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), que pretende promover ainda neste ano mudanças na legislação ou, se necessário, na Constituição para permitir que o governo busque formalmente o centro da meta fiscal.

"Declarações em prol de medidas de ajuste feitas pelo ministro Durigan ajudam a atenuar o mau humor, mas a ausência de indicações concretas sobre os pontos a serem atacados limitam qualquer melhora", afirma em nota Silvio Campos Neto, economista sênior da Tendências Consultoria.

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O que aconteceu ontem nos mercados, diz João Oliveira, Head da Mesa de Operações do Banco Moneycorp, é que o mercado tinha uma expectativa de que a direita venceria a disputa para presidente da República, diante de sinais de melhorias na parte fiscal.

"A primeira leitura da reeleição é que o fiscal talvez não tenha a atenção devida, mas o mercado vai se ajustando aos poucos. Tudo o que espera agora é que o governo indique nome forte para comandar a economia", diz.

Segundo Oliveira, esse seria o primeiro caminho, a primeira ação a se tomar. "O mercado espera que isso não demores."

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Divulgado ontem, o balanço da Gerdau trouxe que a empresa registrou lucro líquido ajustado de R$ 1,523 bilhão no terceiro trimestre de 2026, alta de 39,7% na comparação com igual intervalo de 2025, ficando abaixo do esperado por analistas. A ação cedia 1,26%.

Divulgado hoje, o relatório do Banco Central referente ao primeiro semestre trouxe que o Crédito do Trabalhador ampliou o alcance do consignado privado e elevou o potencial de acesso à modalidade, ao reduzir restrições operacionais presentes no modelo anterior. De acordo com o BC, apesar de a incerteza seguir elevada, não há risco relevante para a estabilidade financeira

Ontem, o Ibovespa fechou com queda de 13,88%, aos 176.608,23 pontos, com giro forte de R$ 88,6 bilhões, bem acima da média diária de cerca de R$ 25 bilhões.

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Às 11h38, o Índice Bovespa caía 0,81%, aos 175.223,44 pontos, ante recuo de 0,81%, na mínima aos 175.170,08 pontos, depois de subir 1,09%, na máxima em 178.526,08 pontos. Ações de primeira linha caíam, caso de Vale (-1,55%), Petrobras (-1,35%/PN e -0,90%/ON) e bancos.

Em Dalian, o minério de ferro caiu 0,9%. Já o petróleo recuava quase 1,60% em Londres e nos EUA.