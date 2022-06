Ibovespa cai abaixo dos 100 mil pontos com temores de recessão global

Paula Dias (via Agência Estado)

O Índice Bovespa voltou a operar pontualmente abaixo do importante suporte dos 100 mil pontos nesta sexta-feira, 17, pela primeira vez desde novembro de 2020, primeiro ano da pandemia da covid-19. Na mínima, o índice chegou a marcar 99.674,72 pontos, com perda de 3,05%.

continua após publicidade .

Segundo operadores ouvidos pelo Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), o mercado brasileiro reflete um conjunto de fatores negativos, principalmente no cenário internacional.

O primeiro deles é o feriado de Corpus Christi, que manteve o mercado brasileiro fechado na quinta-feira, enquanto as bolsas internacionais sofreram fortes perdas. Nesta sexta-feira, segue o temor de recessão nas principais economias do mundo, em especial os Estados Unidos, e a falta de perspectiva para uma melhora no médio prazo incentiva a aversão ao risco.

continua após publicidade .

Por aqui, o mercado monitora o cenário político. Há pouco, a Petrobras anunciou reajuste de combustíveis. Segundo a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom), o reajuste do diesel segue abaixo da paridade dos preços de importação.

Às 10h52, o Ibovespa tinha queda de 2,50%, aos 100.233,47 pontos.