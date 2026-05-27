Ibovespa cai 0,48%, aos 175,7 mil pontos, com foco em petróleo e IPCA-15

O Ibovespa emendou segunda sessão negativa, nesta quarta-feira em baixa de 0,48%, aos 175.744,37 pontos, ponderando fatores domésticos, relacionados à inflação e ao efeito sobre os juros, e globais, ante a falta de avanço concreto, até o momento, quanto a uma solução para o conflito entre Estados Unidos e Irã. Na semana, após um inicio promissor, em alta de 0,91% na segunda-feira, o índice da B3, oscilou para baixo nas duas sessões seguintes, acumulando no agregado uma retração de 0,26%, que coloca a perda do mês a 6,18%. No ano, o Ibovespa sobe 9,07%. O giro desta quarta-feira foi de R$ 22,7 bilhões.

O desempenho foi moldado por queda nas ações de Petrobras (ON -1,62%, PN -1,43%), avanço moderado em Vale (ON +0,46%) e ganhos em geral também discretos no setor financeiro, o de maior peso no índice da B3, com destaque para Bradesco PN (+0,90%) e Itaú (PN +0,65%). Exceção para Banco do Brasil ON, que virou no fim e cedeu 0,19%, na mínima do dia no fechamento. Na ponta ganhadora do Ibovespa, Usiminas (+5,90%), RD Saúde (+2,72%) e CSN Mineração (+2,66%). No lado oposto, Cosan (-6,31%), Copasa (-4,71%) e Natura (-4,13%).

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"O Ibovespa teve perda com as indicações sobre novo retrocesso nas negociações entre Estados Unidos e Irã, após os iranianos terem chegado a falar em um esboço de acordo. Há muitas dúvidas ainda sobre o destino do urânio enriquecido pelo Irã, um ponto crucial das discussões", diz Felipe Cima, analista da Manchester Investimentos.

Porém, agarrado à ideia de esboço, o petróleo fechou em queda nesta quarta-feira, apesar da negativa da Casa Branca. Em Nova York, o WTI para julho concluiu a sessão em queda de 5,55% (US$ 5,21), a US$ 88,68 o barril, depois de bater menor nível desde 21 de abril, a US$ 87,77. Em Londres, o Brent para agosto encerrou em baixa de 4,57% (US$ 4,42), a US$ 92,25 o barril, após atingir mínima desde 17 de abril, a US$ 91,75.

Em Nova York, os principais índices de ações tiveram variações discretas: Dow Jones +0,36%, S&P 500 +0,02% e Nasdaq +0,07%. Por aqui, o dólar à vista subiu 0,67%, a R$ 5,0609.

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O presidente dos EUA, Donald Trump, disse nesta quarta que o Irã não receberá alívio das sanções em troca de desistir de seu urânio altamente enriquecido. "Não, não, de jeito nenhum. Sem alívio das sanções", disse à PBS News durante uma breve ligação telefônica. "Eles vão desistir de seu urânio altamente enriquecido, não por alívio das sanções. De jeito nenhum."

Na agenda doméstica, "o IPCA-15 referente a maio trouxe desaceleração em relação a abril, mas veio acima da expectativa de mercado, em leitura ainda alta, indicando variação acumulada acima do teto da meta do BC para a inflação, a 4,6% em 12 meses", aponta Patricia Krause, economista-chefe Latin America da Coface, destacando que os núcleos seguem pressionados. "Alimentação e Bebidas contribuiu, sozinho, com quase a metade da inflação no mês", diz.

Ainda assim, para junho, a leitura sobre a inflação não altera a expectativa de que o BC corte a Selic em 0,25 ponto porcentual, acrescenta a economista.