Ibovespa abre e passa a subir com NY e ações de primeira linha - exceto Vale

Um adiamento inédito na abertura do pregão da B3 pegou o mercado de surpresa e deixou investidores do Ibovespa sem referência nesta sexta-feira, 31, até a normalização das operações por volta de 12h30. Com poucos indicadores na agenda, o Ibovespa iniciou a sessão às 12h45 com viés de baixa, mas logo virou para alta, acompanhando o tom positivo de Nova York e repercutindo o noticiário corporativo, como a OPA voluntária do Santander e o balanço da Vale. Antes, às 12h30, o Ibovespa futuro abriu aos 177.130 pontos e chegou a tocar 179 mil pontos.

Agora que não tem overhang para ações de tech, diminui aversão a risco no geral", diz Bruno Takeo, estrategista da S4 Consultoria de Investimentos, em referência ao excesso potencial de oferta de ações do setor de tecnologia nos mercados.

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Em meio ao avanço do petróleo, por temores de interrupção no abastecimento com o agravamento do conflito entre Estados Unidos e Irã, as ações da Petrobras abriram em alta. Já a Vale iniciou em queda, com sinais divergentes do minério de ferro: alta de 0,18% em Cingapura e queda de 1,31% em Dalian. Com o movimento desta sessão, o Ibovespa caminha para interromper uma sequência de baixas e encerrar julho em alta, após quatro meses de retração.

Investidores passaram a manhã atentos às informações da B3. Logo cedo, participantes do mercado relataram problemas e, na sequência, a Bolsa informou a postergação do início das negociações de diversos produtos e ativos, citando questões técnicas.

Alguns agentes classificaram o aviso como sem precedentes, com o sistema de renda variável indisponível. "Não lembro de ter dado problema nesse nível. Já vi o futuro abrir meia hora depois, mas o que aconteceu hoje é novidade. Gera estresse, porque muda a rotina operacional", afirmou à Broadcast Rubens Cittadin, da Manchester Investimentos.

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Para Takeo, da S4 Consultoria, a postergação é negativa porque a etapa de liquidação é crucial, mas não deve gerar impacto financeiro para os clientes. Cittadin afirma que o episódio "afeta a credibilidade" e "abre brecha para competição", além de ter deixado posições desatualizadas durante parte da manhã; eventual impacto, segundo ele, tenderia a recair mais sobre a B3, via fluxo e receita.

No corporativo, o Santander anunciou oferta para adquirir cerca de 10% das ações em circulação do Santander Brasil, com prêmio de 15%. O Citi avalia que a transação é mais atrativa para a matriz e pode reduzir ainda mais a liquidez da unit. A Vale reportou lucro líquido atribuível de US$ 1,375 bilhão no 2º trimestre, queda de 35% na comparação anual, e Ebitda proforma de US$ 4,1 bilhões, mas aumento de custos.

Às 12h56, o Ibovespa subia 0,60%, aos 178.222,49 pontos. Vale cedia 0,28% e Petrobras avançava entre 0,49% (ON) e 0,56% (PN). Santander disparava, enquanto CSN recuava (-2,83%) após aprovar, via CSN Inova Ventures, oferta de troca de títulos de dívida.