IBM surpreende com lucro do 2º tri, mas receita cai e ação recua 0,8% no after hours de NY

A IBM registrou lucro líquido de US$ 1,583 bilhão no segundo trimestre de 2023, um avanço em relação ao ganho de US$ 1,392 bilhão em igual período do ano passado, conforme divulgado em balanço nesta quarta-feira, 19.

Em termos ajustados, a companhia teve lucro de US$ 2,18 por ação, acima da expectativa de analistas consultados pela FactSet, de US$ 2,01.

A receita da empresa foi de US$ 15,5 bilhões nos três meses encerrados em junho, 0,4% menor na comparação anual. O resultado veio praticamente em linha com o projetado.

Após a divulgação dos resultados, às 17h47 (de Brasília), a ação da IBM caía 0,80% no after hours da Bolsa de Nova York.