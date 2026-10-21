IBM supera em lucro e receita no terceiro trimestre de 2026; ações sobem 3,4%

Escrito por Darlan de Azevedo e Letícia Araújo*, especial para AE (via Agência Estado)

A IBM anunciou um lucro líquido de US$ 2,19 bilhões no terceiro trimestre de 2026, uma alta de 26% em comparação com o mesmo período no ano passado. Por ação, o lucro operacional diluído foi de US$ 2,95, acima dos US$ 2,85 esperados pela FactSet.

Nos três meses encerrados em 30 de setembro, a receita avançou 5% e chegou em US$ 17,1 bilhões, superando as expectativas de US$ 16,82 bilhões. A receita do setor de software subiu 8% no período, chegando em US$ 7,8 bilhões. Já na área de infraestrutura, o crescimento foi de 4%, em US$ 3,7 bilhões.

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No relatório divulgado nesta quarta-feira, a IBM afirmou esperar um crescimento da receita na faixa de 4% a 5%, a câmbio constante, para o ano completo de 2026.

Além disso, o conselho de administração da empresa aprovou o pagamento de dividendos trimestrais em dinheiro no valor de US$ 1,69 por ação ordinária aos acionistas registrados em 10 de novembro de 2026.

Por volta das 17h58 (de Brasília), as ações da IBM avançavam 3,4%, em reação aos resultados.

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*Com informações de Dow Jones Newswires.