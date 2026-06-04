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IBM e Google Cloud lançam parceria para ampliar uso de IA corporativa e modernização digital

Escrito por Pedro Lima (via Agência Estado)
Publicado em 04.06.2026, 08:45:00 Editado em 04.06.2026, 08:54:51
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A IBM e o Google Cloud anunciaram nesta quinta-feira (4) uma parceria estratégica voltada à expansão do uso de inteligência artificial (IA) nas empresas e à modernização de sistemas. Como parte da iniciativa, as companhias lançarão uma nova prática global do Google Cloud dentro da IBM Consulting, combinando a plataforma IBM Consulting Advantage, baseada em IA, com a Gemini Enterprise Agent Platform, além das capacidades de dados e cibersegurança do Google Cloud.

Segundo as empresas, a nova prática reunirá milhares de consultores da IBM certificados em Google Cloud e engenheiros especializados para apoiar clientes na implementação de soluções de IA, modernização de ambientes tecnológicos e gestão de operações em infraestruturas híbridas. A IBM e o Google estimam que a parceria represente uma oportunidade de negócios de vários bilhões de dólares.

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A IBM também criará um portfólio de agentes de IA voltados a setores específicos, como bancos, governo, varejo, telecomunicações, energia, seguros e ciências da vida. Os agentes serão desenvolvidos sobre a plataforma IBM Consulting Advantage e otimizados para o Gemini Enterprise, com foco em automação de processos, melhoria da tomada de decisões e aceleração de operações autônomas.

A nova prática terá foco em IA e dados para ambientes de produção, soluções setoriais, modernização de cibersegurança, atualização de cargas de trabalho em nuvens híbridas e integração das plataformas Gemini, watsonx Orchestrate e watsonx.data para ampliar automação.

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