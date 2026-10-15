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IBGE: varejo restrito registrou 6 taxas positivas e 2 negativas em agosto, em termos setoriais

Escrito por Paula Martini (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O comércio varejista restrito registrou seis taxas positivas e duas negativas em agosto de 2026, em termos setoriais, segundo a Pesquisa Mensal de Comércio, divulgada nesta quinta-feira, 15, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), na série com ajuste sazonal.

As altas foram lideradas por Equipamentos e material para escritório, informática e comunicação (6,3%), seguidas por Outros artigos de uso pessoal e doméstico (1,4%), Combustíveis e lubrificantes (1,1%), Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria (0,7%), Tecidos, vestuário e calçados (0,6%) e Livros, jornais, revistas e papelaria (0,2%).

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No campo negativo, Móveis e eletrodomésticos teve a maior queda do mês (-4,2%), enquanto Hiper, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo recuou 0,3%.

No total do varejo restrito, o volume de vendas variou 0,1% em agosto ante julho, após queda de 0,8% em julho.

Já no varejo ampliado, que inclui veículos e motos, partes e peças, material de construção e atacado especializado em produtos alimentícios, bebidas e fumo, o volume de vendas caiu 0,2% em agosto frente ao mês imediatamente anterior.

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Entre os setores adicionais do varejo ampliado, ambos ficaram no negativo: veículos e motos, partes e peças (-1,0%) e material de construção (-2,0%).

Com o resultado, a média móvel trimestral do varejo ampliado voltou a recuar 0,3% no trimestre encerrado em agosto, repetindo a variação observada em junho.

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