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ECONOMIA

IBGE: Saúde e cuidados pessoais sobem 0,47% no IPCA-15, puxados por higiene pessoal e perfume

Escrito por Daniel Tozzi (via Agência Estado)
Publicado em 25.06.2026, 10:20:00 Editado em 25.06.2026, 10:30:39
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O grupo Saúde e cuidados pessoas registrou alta de 0,47% no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (IPCA-15) de junho, o que refletiu em um impacto altista de 0,06 ponto porcentual ao índice cheio, o terceiro maior desta divulgação, atrás apenas de Alimentação e bebidas (0,16 pp) e Habitação (0,11 pp).

O IPCA-15 teve alta de 0,41% em junho, após subir 0,62% em maio. O resultado ficou abaixo da mediana do mercado, que esperava elevação de 0,44% agora.

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Em Saúde e cuidados pessoais, as maiores altas apuradas pelo IBGE partiram de higiene pessoal (1,03%); perfume (2,22%) e plano de saúde (0,35%). No caso de plano de saúde, a variação refletiu a incorporação do reajuste autorizado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), vigente desde o início de maio.

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IBGE/IPCA-15/JUNHO/SAÚDE
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