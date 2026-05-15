TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

IBGE revisa volume de serviços em fevereiro ante janeiro de alta de 0,1% para zero

Escrito por Daniela Amorim (via Agência Estado)
Publicado em 15.05.2026, 11:10:00 Editado em 15.05.2026, 11:17:55
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revisou o desempenho do volume de serviços prestados em fevereiro ante janeiro, de uma alta de 0,1% para uma estabilidade (0,0%). Os dados são da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), divulgada nesta sexta-feira, 15.

O volume de serviços prestados em janeiro ante dezembro foi revisto de +0,2% para -0,1% , o de dezembro ante novembro passou de -0,2% para -0,3%, e o de novembro ante outubro saiu de 0,0% para -0,1%, e o de outubro ante setembro foi revisto de 0,2% para 0,3%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Segundo o analista da pesquisa Luiz Carlos de Almeida Junior, as revisões na série histórica da pesquisa são decorrentes do ajuste sazonal e também da entrada ou correção de dados prestados por informantes.

A entrada na série histórica de uma queda intensa em março, de -1,2%, já levaria a revisões nos resultados anteriores via modelo de ajuste sazonal. No entanto, como os resultados dos últimos meses eram próximos de 0%, oscilaram para baixo e ficaram no negativo.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
IBGE março revisões anteriores SERVIÇOS
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV