IBGE revisa volume de serviços em fevereiro ante janeiro de alta de 0,1% para zero

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revisou o desempenho do volume de serviços prestados em fevereiro ante janeiro, de uma alta de 0,1% para uma estabilidade (0,0%). Os dados são da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), divulgada nesta sexta-feira, 15.

O volume de serviços prestados em janeiro ante dezembro foi revisto de +0,2% para -0,1% , o de dezembro ante novembro passou de -0,2% para -0,3%, e o de novembro ante outubro saiu de 0,0% para -0,1%, e o de outubro ante setembro foi revisto de 0,2% para 0,3%.

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Segundo o analista da pesquisa Luiz Carlos de Almeida Junior, as revisões na série histórica da pesquisa são decorrentes do ajuste sazonal e também da entrada ou correção de dados prestados por informantes.

A entrada na série histórica de uma queda intensa em março, de -1,2%, já levaria a revisões nos resultados anteriores via modelo de ajuste sazonal. No entanto, como os resultados dos últimos meses eram próximos de 0%, oscilaram para baixo e ficaram no negativo.