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IBGE revisa PIB do 4º trimestre de 2025 ante 3º trimestre de alta de 0,1% para 0,3%

Escrito por Daniela Amorim e Gabriela da Cunha (via Agência Estado)
Publicado em 29.05.2026, 10:43:00 Editado em 29.05.2026, 10:54:03
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O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revisou o Produto Interno Bruto (PIB) do quarto trimestre de 2025 ante o terceiro trimestre do mesmo ano, de 0,1% para 0,3%.

Os dados foram divulgados pelo IBGE, que anunciou nesta sexta-feira, 29, os resultados das Contas Nacionais Trimestrais referente aos três primeiros meses de 2026, trazendo o PIB do período.

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No primeiro trimestre de 2026, o PIB brasileiro registrou alta de 1,1% ante o quarto trimestre de 2025. Na comparação com o primeiro trimestre de 2025, o PIB apresentou alta de 1,8%.

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