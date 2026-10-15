Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

IBGE revisa para cima vendas do varejo ampliado de julho ante junho, de 0,4% para 0,5%

Escrito por Paula Martini (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revisou o resultado das vendas no varejo ampliado em julho ante junho, de uma alta de 0,4% para elevação de 0,5%. O IBGE também revisou o desempenho do varejo ampliado em julho ante julho de 2025, de 1,8% para 1,9%, e do varejo restrito na mesma comparação, de 1,2% para 1,3%.

Os dados são da Pesquisa Mensal de Comércio, divulgada nesta quinta-feira, 15, pelo IBGE.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
IBGE/VAREJO/VENDAS/AGOSTO/REVISÕES ANTERIORES
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV