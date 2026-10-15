IBGE revisa para cima vendas do varejo ampliado de julho ante junho, de 0,4% para 0,5%

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revisou o resultado das vendas no varejo ampliado em julho ante junho, de uma alta de 0,4% para elevação de 0,5%. O IBGE também revisou o desempenho do varejo ampliado em julho ante julho de 2025, de 1,8% para 1,9%, e do varejo restrito na mesma comparação, de 1,2% para 1,3%.

Os dados são da Pesquisa Mensal de Comércio, divulgada nesta quinta-feira, 15, pelo IBGE.