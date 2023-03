IBGE revisa alta do PIB do 3º tri ante 2º tri de 2022 de 0,4% para 0,3%

Daniela Amorim, Juliana Garçon e Vinicius Neder (via Agência Estado)

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revisou o Produto Interno Bruto (PIB) do terceiro trimestre de 2022 ante o segundo trimestre de 2022, que passou de alta de 0,4% para aumento de 0,3%. O órgão também revisou a taxa do PIB do segundo trimestre de 2022 ante o primeiro trimestre de 2022, de uma alta de 1,0% para elevação de 0,9%.

A taxa do primeiro trimestre de 2022 ante o quarto trimestre de 2021 permaneceu inalterada, um avanço de 1,3%.

No entanto, o resultado do quarto trimestre de 2021 ante o terceiro trimestre de 2021 passou de aumento de 0,9% para alta de 1,1%.

Os dados foram divulgados pelo IBGE, que anunciou na manhã desta quinta-feira os resultados das Contas Nacionais Trimestrais.