IBGE: produção industrial sobe em 15 dos 18 locais pesquisados em março na comparação anual

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A produção industrial cresceu em 15 dos 18 locais pesquisados em março de 2026 ante março de 2025, segundo os dados da Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física Regional, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta, 13.

"Vale citar que março de 2026 (22 dias) teve 3 dias úteis a mais que igual mês do ano anterior (19)", lembrou o IBGE.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Houve avanços em Pernambuco (35%), Espírito Santo (22,5%), Mato Grosso do Sul (12,3%), Rio Grande do Sul (11%), Região Nordeste (9,9%), Mato Grosso (8,3%), Goiás (8,1%), Rio de Janeiro (7,4%), Amazonas (4,1%), Pará (3,7%), Paraná (2,9%), São Paulo (2,2%), Santa Catarina (0,3%), Minas Gerais (0,3%) e Ceará (0,1%).

Na direção oposta, foram registradas perdas no Maranhão (-12,7%), Rio Grande do Norte (-5,1%) e Bahia (-3,4%).

Na média global, a indústria nacional cresceu 4,3% em março de 2026 ante março de 2025.