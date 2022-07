IBGE: produção industrial cresce em 19 das 26 atividades em maio ante abril

Daniela Amorim (via Agência Estado)

O avanço de 0,3% na produção industrial em maio ante abril foi resultado de uma expansão em 19 dos 26 ramos pesquisados, segundo os dados da Pesquisa Industrial Mensal, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

As principais influências positivas partiram de máquinas e equipamentos (7,5%) e veículos automotores, reboques e carrocerias (3,7%). Outras contribuições positivas relevantes foram de produtos alimentícios (1,3%), couro, artigos para viagem e calçados (9,4%), máquinas, aparelhos e materiais elétricos (5,5%), outros equipamentos de transporte (10,3%), produtos diversos (9,0%), manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos (7,5%) e equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos (3,6%).

Na direção oposta, entre as sete atividades com redução, as perdas mais significativas foram as de indústrias extrativas (-5,6%) e outros produtos químicos (-8,0%).