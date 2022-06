IBGE: produção industrial cai em 7 dos 15 locais avaliados em abril ante abril/21

Daniela Amorim (via Agência Estado)

A produção industrial recuou em sete dos 15 locais pesquisados em abril de 2022 ante abril de 2021, segundo os dados da Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física Regional, divulgados nesta quinta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Em São Paulo, maior parque industrial do País, houve uma queda de 0,5%. As demais perdas ocorreram no Espírito Santo (-7,3%), Paraná (-6,6%), Santa Catarina (-5,6%), Pará (-3,5%), Goiás (-2,2%) e Minas Gerais (-0,4%).

Na direção oposta, houve avanços na Bahia (22,0%), Mato Grosso (15,7%), Rio de Janeiro (14,4%), Amazonas (0,4%), Região Nordeste (6,5%), Ceará (4,7%), Pernambuco (2,7%) e Rio Grande do Sul (0,5%). Na média global, a indústria nacional recuou 0,5% em abril de 2022 ante abril de 2021.