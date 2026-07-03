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IBGE: Principais altas ante maio/25 foram produtos farmoquímicos, veículos e derivados petróleo

Escrito por Gabriela Jucá (via Agência Estado)
Publicado em 03.07.2026, 10:34:00 Editado em 03.07.2026, 10:42:59
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O avanço de 0,2% da indústria brasileira em maio de 2026 ante maio de 2025 foi impulsionado por produtos farmoquímicos e farmacêuticos (13,2%), veículos automotores, reboques e carrocerias (7,3%) e atividades de coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis (5,7%), segundo os dados da Pesquisa Industrial Mensal do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Em maio de 2026 ante maio de 2025, houve expansão na produção de oito dos 25 ramos investigados, enquanto os outros 17 registraram queda. O IBGE também nota o efeito calendário nesta divulgação, uma vez que maio de 2026 registrou um dia útil a menos do que maio de 2025.

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Entre os destaques negativos, o IBGE chama atenção para impressão e reprodução de gravações (-10,1%), máquinas e equipamentos (-9,5%), equipamentos de informática (-8,7%). O Instituto também frisou o recuo observado em produtos alimentícios (-3,7%).

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