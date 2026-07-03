IBGE: indústria de transformação permanece no campo de crescimento pelo quinto mês seguido

A indústria de transformação segue no campo positivo pelo quinto mês seguido, com alta de 0,1% em maio de 2026, na margem. As informações foram divulgadas hoje pela manhã na Pesquisa Industrial Mensal, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

"A despeito de ser uma variação menos intensa na comparação com os meses anteriores, ainda é uma leitura positiva", afirmou o gerente de pesquisa do IBGE, André Macedo.

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Macedo reconheceu, porém, que a política monetária em nível restritivo pode ser um vetor limitante para a sequência de avanços da indústria de transformação.

A indústria de transformação acumula expansão de 4,3% até maio, conforme informou o IBGE. O crescimento é explicado, em boa parte, pelos resultados de janeiro e fevereiro, em que o setor cresceu 2,4% e 1,1%, respectivamente.