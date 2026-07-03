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ECONOMIA

IBGE: Indústria avança 1,4% no acumulado até maio, variação menos intensa do que abril (1,7%)

Escrito por Gabriela Jucá (via Agência Estado)
Publicado em 03.07.2026, 10:48:00 Editado em 03.07.2026, 10:58:46
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A produção industrial avançou 1,4% no acumulado do ano até maio, variação menos intensa do que a registrada até abril, de expansão de 1,7%. Os dados são da Pesquisa Industrial Mensal (PIM) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgada na manhã desta sexta-feira, 03.

"O setor extrativo e as atividades que envolvem os derivados de petróleo explicam em boa parte o crescimento até maio", afirmou o gerente de pesquisa do IBGE, André Macedo.

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Ainda conforme Macedo, o mês de maio indicou uma menor intensidade do setor industrial, levando ao alívio no acumulado até maio, mas reconhece que o setor ainda registra "saldo positivo importante".

No acumulado até maio, três das quatro grandes categorias econômicas registraram crescimento, com destaque para bens intermediários (2,1%) e bens de consumo semi e não duráveis (1,5%). Os bens de consumo duráveis cresceram 0,6% por essa métrica, enquanto os bens de capital acumulam queda de 6,2%.

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